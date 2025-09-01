GATINEAU, QC, le 1er sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« En cette journée de la fête du Travail, nous rendons hommage aux personnes qui constituent le cœur de notre économie et le fondement de notre nation : les travailleurs canadiens. Derrière chaque réalisation se cachent des générations de travailleurs et de dirigeants syndicaux qui se sont battus pour obtenir des protections sur lesquelles des millions de personnes peuvent compter aujourd'hui : des congés payés, des salaires équitables, un meilleur équilibre travail-vie personnelle et des milieux de travail plus sécuritaires.

Au Canada, la fête du Travail est soulignée depuis la fin du XIXe siècle, à l'époque où les travailleurs luttaient pour obtenir de meilleures conditions de travail et des réformes pour les Canadiens dans une foule d'industries. Depuis ce temps, les syndicats canadiens défendent vigoureusement les travailleurs canadiens partout au pays. Ce gouvernement croit que les syndicats ont le pouvoir de former, de mobiliser et de soutenir les travailleurs pour que le pays devienne la plus forte économie du G7.

Cette année, la fête du Travail est marquée par l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi qui interdit le recours à des travailleurs de remplacement pendant les grèves et les lock-out dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, ce qui constitue une grande avancée pour le gouvernement du Canada après des années de revendications syndicales. La loi, qui est entrée en vigueur en juin, rend encore plus efficace l'action syndicale. Grâce aux efforts concertés des gouvernements et des syndicats, les travailleurs profitent de meilleures protections et la législation anti-briseurs de grève en est un bon exemple.

Sur les instances des syndicats, le gouvernement fédéral a mis en place des mesures pour mettre fin aux erreurs de classification des employés du secteur privé sous réglementation fédérale. Maintenant, tous les travailleurs, y compris ceux de l'économie à la demande, sont présumés être des employés et donc protégés par les lois fédérales du travail. Ces mesures assurent un meilleur accès au salaire minimum, aux pauses et à des conditions de travail sécuritaires.

À mesure que l'économie évolue, nous investissons dans les compétences dont les travailleurs ont besoin pour demeurer concurrentiels. C'est pourquoi nous soutenons des possibilités de formation axée sur les compétences pour plus de 28 000 Canadiens dans le cadre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical de la Stratégie canadienne de formation en apprentissage. Ces possibilités aideront les travailleurs à se perfectionner ou à acquérir de nouvelles compétences pour occuper des emplois dans une économie en constante évolution, notamment en investissant dans les compétences nécessaires à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Nous avons collaboré avec les syndicats pour nous assurer que notre filet de sécurité sociale répond aux besoins de tous les travailleurs canadiens. Les congés de maladie payés et le salaire minimum fédéral établis dans le Code canadien du travail, les services de garde d'enfants à 10 $ par jour, et le régime national de soins dentaires ne sont que quelques-unes des améliorations qui étaient depuis longtemps des priorités du mouvement syndical.

Avec l'intelligence artificielle (IA) et les nouvelles formes d'emploi qui transforment les milieux de travail, nous collaborons avec les intervenants, y compris les syndicats et les chefs de file de l'industrie, pour nous assurer que l'adoption de l'IA entraîne une transformation de l'emploi et non une perte d'emploi. Nous investissons dans des initiatives de perfectionnement des compétences et de recyclage pour aider les travailleurs à jouer de nouveaux rôles résultant des progrès de l'IA.

L'économie canadienne fait face à des changements sans précédent en raison des mesures tarifaires qui menacent de nombreuses industries. Le gouvernement fédéral se rangera du côté des travailleurs canadiens pour s'assurer que nous offrons du soutien financier et une aide à la formation qui permettront aux travailleurs de survivre et de prospérer lorsqu'ils sont touchés. Ces mesures de protection et de soutien sont essentielles pour que les travailleurs et leur famille aient ce dont ils ont besoin pour s'adapter en période de stress. Nous sommes plus forts quand nous prenons soin les uns des autres, un principe qui constitue le fondement de l'organisation syndicale.

En cette fête du Travail, nous réfléchissons aux progrès que nous avons réalisés et au travail qu'il nous reste à faire pour bâtir un avenir où chaque travailleur est respecté, protégé et outillé, vers une société plus juste et plus inclusive.

Bonne fête du Travail. »

