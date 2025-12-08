OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Ottawa pour annoncer un financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin de mettre sur pied une main-d'œuvre canadienne certifiée, plus qualifiée et productive.

Le secrétaire d'État sera accompagné par la députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, Mona Fortier.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mardi 9 décembre 2025 Heure : 10 h (HNE) Lieu : Ottawa (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

