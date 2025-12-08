AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada investit dans la formation pour les métiers spécialisés English
08 déc, 2025, 11:07 ET
OTTAWA, ON, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, sera à Ottawa pour annoncer un financement au titre du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, afin de mettre sur pied une main-d'œuvre canadienne certifiée, plus qualifiée et productive.
Le secrétaire d'État sera accompagné par la députée de Ottawa--Vanier--Gloucester, Mona Fortier.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
Date :
Le mardi 9 décembre 2025
Heure :
10 h (HNE)
Lieu :
Ottawa (Ontario)
Notes pour les médias :
- Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et votre bureau de presse.
- Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État au Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
