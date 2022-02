GATINEAU, QC, le 17 févr. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, le commissaire de l'assurance-emploi représentant les travailleurs et travailleuses, Pierre Laliberté, et la commissaire de l'assurance-emploi représentant les employeurs, Nancy Healey, ont fait la déclaration commune suivante après la dernière table ronde de la première série de consultations sur la modernisation du régime d'assurance-emploi au Canada :

« Le gouvernement du Canada et la Commission de l'assurance-emploi du Canada remercient toutes les personnes qui ont donné leur opinion lors de la première série de consultations sur la modernisation du régime d'assurance-emploi. La pandémie nous a montré toute l'importance d'avoir un régime d'assurance-emploi solide et fonctionnel. Il doit faire en sorte que les prestations soient accessibles, adéquates et équitables entre les travailleurs sans emploi du pays. Au cours des deux dernières années, nous avons pu constater à quel point il est essentiel de bâtir un régime qui aide tous les travailleurs, mais qui incite également les gens à travailler.

Depuis le lancement des consultations en août 2021, des employeurs et des syndicats, des organismes communautaires, des groupes sectoriels, des associations de travailleurs autonomes et de travailleurs à la demande, des associations de parents et de familles ainsi que des universitaires nous ont fait profiter de leur savoir-faire et de leur expérience pour moderniser le régime d'assurance-emploi et en faire un régime à la fois simple, adapté, inclusif et durable.

En tout, si nous comptons les tables rondes d'ouverture et de clôture, nous avons organisé dix tables rondes avec des intervenants nationaux et onze tables rondes avec des intervenants régionaux. Ces tables rondes nous ont permis de recueillir des commentaires sur une variété de sujets sous le thème général de l'amélioration de l'accès à I'assurance-emploi.

Les Canadiens ont également eu l'occasion de répondre à une consultation en ligne, du 6 août 2021 au 19 novembre 2021, sur la façon d'améliorer le régime d'assurance-emploi et de veiller à ce qu'il demeure adapté au marché du travail et à la main-d'œuvre actuels. Plus de 1 900 personnes d'un bout à l'autre du Canada ont répondu au questionnaire en ligne, et une soixantaine de présentations par écrit ont été soumises de la part de groupes et de personnes représentant des employeurs, des travailleurs et des syndicats.



Tout au long des consultations, les intervenants ont convenu qu'il faut adapter le régime d'assurance‑emploi à la nature changeante du travail. Ils ont également souligné l'importance de réformer le régime pour qu'il aide les employeurs lorsqu'il y a des pénuries de main-d'œuvre grâce à la formation et à la mise à niveau des travailleurs. Ils se sont également exprimés sur les obstacles à l'accès aux prestations, la nécessité de donner une plus grande marge de manœuvre aux personnes qui demandent successivement différents types de prestations d'assurance‑emploi, la classification des travailleurs, l'assouplissement des règles pour les travailleurs saisonniers et la prévision de mesures de soutien pendant la basse saison.

Ce printemps, nous publierons un rapport résumant ce que nous avons entendu pendant la première phase. Nous comptons poursuivre la conversation plus tard cette année au cours de la deuxième série de consultations, qui permettra d'approfondir ces enjeux - notamment la couverture lors des événements de la vie, les mesures de soutien pour les travailleurs autonomes et les travailleurs à la demande, l'établissement du bon montant des prestations et le financement du régime.

Les commentaires formulés lors de ces consultations nous aideront à créer un régime d'assurance‑emploi mieux adapté aux besoins des travailleurs et des employeurs, et aux enjeux actuels et futurs. Ensemble, nous allons poursuivre nos efforts visant à adapter le régime d'assurance-emploi du Canada au XXIe siècle. »

