OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Transports Canada surveille de près les feux de forêt en Colombie-Britannique, en Alberta et dans les Prairies, ainsi que leurs répercussions sur le réseau de transport national. Le ministère demeure en contact permanent avec les autorités locales, et le gouvernement du Canada sera là pour aider les communautés touchées.

Afin d'assurer que tous demeurent en sécurité, le Ministère aimerait rappeler au public que :

Vous ne pouvez pas faire voler un aéronef ou un drone à moins de 9,3 km d'un feu de forêt. C'est illégal, vous pourriez nuire aux opérations de lutte contre les incendies et vous pourriez être passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Si des drones non autorisés sont présents, les bombardiers à eau doivent être cloués au sol et les équipages doivent suspendre les opérations. Cela met des vies et des communautés en danger.

Si vous constatez une utilisation non sécuritaire ou illégale d'un drone, signalez-la aux services policiers locaux. Fournissez autant de renseignements que possible afin que l'incident puisse être examiné plus efficacement (p. ex., des photos ou des vidéos nettes, la date, l'heure, le type de drone et d'autres marques d'identification).

Toute personne qui voyage doit faire preuve de prudence autour des feux. Veuillez suivre les directives des services policiers locaux et ne tentez pas de traverser en voiture un feu de forêt. De plus, veuillez conduire votre bateau de façon responsable en restant à l'écart des feux et des avions-citernes. Suivez les directives des autorités locales et toute restriction de navigation en place.

La sûreté et la sécurité sont primordiales pour Transports Canada, et le Ministère n'hésitera jamais à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité de la population canadienne et de notre réseau de transport.

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]