Déclaration à l'occasion du Mois du patrimoine latino-américain

En octobre, la population canadienne célèbre le Mois du patrimoine latino-américain

OTTAWA, le 1er oct. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, nous soulignons le début du Mois du patrimoine latino-américain. Proclamé par le Parlement du Canada le 21 juin 2018, ce mois est l'occasion pour les Canadiens de souligner le précieux apport des membres de la communauté latino-américaine au tissu social, économique, politique et culturel du Canada.

Le Mois du patrimoine latino-américain est le moment tout désigné pour la population canadienne d'en savoir un peu plus sur la riche et longue histoire de la communauté latino-américaine au Canada, et sur le rôle inspirant qu'elle a joué - et continue de jouer - au sein de notre société.

Nous vous invitons à prendre part aux activités qui auront lieu aux quatre coins du pays en octobre. Ensemble, célébrons la richesse, la vitalité et la couleur des cultures et des traditions de l'Amérique latine. Joyeux Mois du patrimoine latino-américain à tous et à toutes!

SOURCE Patrimoine canadien

