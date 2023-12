OTTAWA, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Développement international, ont fait la déclaration suivante :

« Les nouveaux arrivants, y compris les réfugiés, jouent un rôle essentiel pour façonner le Canada. Ils enrichissent notre société et nos communautés, et ils contribuent à notre prospérité économique à long terme.

« Tandis que le monde devient de plus en plus complexe et dangereux, la façon dont les personnes se déplacent aux frontières change rapidement. La crise climatique et l'intensification des conflits mondiaux ont contraint des millions de personnes à quitter leur foyer. Bon nombre de migrants, qui fuient déjà des situations dangereuses et vulnérables dans leur pays d'origine, sont confrontés à des menaces qui pèsent sur leur bien-être, notamment le trafic illicite, la traite des personnes, la violence et même la mort. La Journée internationale des migrants est l'occasion de reconnaître la réalité de ces dangers et de réaffirmer notre engagement à soutenir les migrants, et à défendre leurs droits de la personne et leur dignité. C'est aussi l'occasion de célébrer les nombreuses contributions des migrants à leur pays d'origine et à leur pays d'accueil.

« En tant que champion du Pacte mondial pour les migrations, le Canada travaille avec d'autres pays et organisations pour promouvoir des migrations sûres, ordonnées et régulières. Nous continuons d'encourager nos partenaires internationaux à mettre en place des voies de migration et de protection régulières, et nous les soutenons également dans leurs efforts d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants.

« En outre, le Canada fait la promotion active des discussions publiques équilibrées, et fondées sur des preuves, concernant les migrants et les réfugiés, en soulignant leurs contributions significatives à la société. Alors que le monde est confronté à un nombre sans précédent de personnes en déplacement, ces discussions positives, ainsi que des systèmes de migration bien gérés, sont essentielles pour tisser des liens sociaux solides et préserver le bien-être des communautés. Elles jouent également un rôle important dans la stimulation de l'innovation et du développement économique.

« Le Canada a présenté et approuvé un certain nombre d'engagements visant à trouver des solutions à la crise mondiale des réfugiés lors du récent Forum mondial sur les réfugiés, le plus grand rassemblement mondial sur la migration et les réfugiés. Nous avons réaffirmé notre engagement continu à soutenir la réinstallation et l'intégration des réfugiés, à élargir les voies d'accès complémentaires en matière de travail et d'éducation, à améliorer l'accès des réfugiés à l'éducation, et à renforcer la capacité d'asile et les initiatives de protection dans les Amériques. Le Canada s'est récemment engagé à verser 75 millions de dollars sur 6 ans pour soutenir des projets de renforcement des capacités dans les Amériques qui aideront les pays à mieux répondre aux besoins des migrants et des personnes en quête de protection. Ce financement s'appuie sur l'engagement continu du Canada dans les Amériques, y compris notre travail pour accueillir 15 000 migrants de l'hémisphère occidental pour circonstances d'ordre humanitaire, ainsi que notre soutien à la Déclaration de Los Angeles sur la migration et la protection.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, nous invitons tous les Canadiens à se joindre à nous pour exprimer notre solidarité avec les migrants en reconnaissant leurs droits de la personne et leur dignité lorsqu'ils traversent les frontières, en célébrant les contributions sociales et économiques inestimables qu'ils apportent à notre société chaque jour, et en reconnaissant leur courage et leur résilience face à de grandes difficultés. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

