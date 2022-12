OTTAWA, ON, le 18 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont fait la déclaration suivante :

« La mobilité internationale n'a jamais été aussi pertinente que maintenant pour les nations du monde entier. En tant que pays comptant une forte population d'immigrants, le Canada sait que les avantages de la migration internationale sont immenses. Les immigrants et les réfugiés provenant de partout dans le monde ont joué un rôle essentiel dans l'édification de notre pays et l'enrichissement de notre société et de nos communautés, et ont contribué de façon importante à notre croissance économique à long terme en stimulant l'innovation, l'entrepreneuriat et notre commerce international.

Bien que de nombreuses personnes migrent en toute sécurité et de manière ordonnée, d'autres sont confrontées à des conditions difficiles et à des menaces pour leur bien-être. Le passage de clandestins et la traite de personnes exposent les migrants à la violence et même à la mort. C'est pourquoi nous sommes déterminés à continuer de collaborer avec la communauté internationale pour promouvoir une migration bien gérée et protéger les droits des migrants.

En tant que champion du Pacte mondial pour les migrations, le Canada continue de travailler avec des intervenants et des pays aux vues similaires pour promouvoir des systèmes de migration sûre, ordonnée et bien gérée, et pour décourager la migration irrégulière. Nous demeurons également déterminés à soutenir les autres États et leurs efforts en matière d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants, tout en promouvant un discours sur la migration équilibré et fondé sur des données probantes. Ce sont là des éléments clés pour renforcer la cohésion sociale, préserver le bien-être des communautés et stimuler le développement économique et l'innovation.

En cette Journée internationale des migrants, nous invitons tous les Canadiens et les Canadiennes à se joindre à nous pour reconnaître les contributions sociales et économiques inestimables que les migrants apportent à notre société chaque jour, mais aussi les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde pacifique, inclusif et prospère où personne n'est laissé pour compte. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour en savoir plus (représentants des médias seulement), veuillez communiquer avec: Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]; Adrien Blanchard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Affaires étrangères, [email protected]; Relations avec les médias, Affaires mondiales Canada, [email protected]; Haley Hodgson, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Développement international, [email protected]