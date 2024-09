GATINEAU, QC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, l'honorable Steven MacKinnon, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, et le ministre de l'Emploi, de la Main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'égalité de rémunération :

« Un trop grand nombre de travailleurs, surtout les femmes, sont encore payés moins que la valeur réelle de leur travail. Cette inégalité nécessite une intervention collective. Les gouvernements, les syndicats, les employeurs et les défenseurs des droits des communautés doivent donc unir leurs efforts pour combler ces écarts.

Lorsque les personnes font un travail de valeur égale, elles méritent un salaire égal. Voilà en quoi consiste l'équité salariale. Les compétences, la qualification, les conditions de travail, les niveaux de responsabilité et l'effort sont tous des facteurs dont les employeurs devraient tenir compte dans le calcul de la rémunération de leurs employés, mais le genre d'une personne ne devrait jamais faire partie de ces facteurs.

Le Canada a fait d'importants progrès en vue d'assurer un salaire égal pour un travail de valeur égale. Cela comprend la Loi sur l'équité salariale pour protéger l'équité salariale dans les industries sous réglementation fédérale, et nommer la première commissaire à l'équité salariale du Canada qui veille à l'exécution et au respect de cette loi en misant sur la sensibilisation et sur le règlement des différends.

Grâce à Equi'Vision, le premier site Web sur la transparence salariale au Canada, nous mettons en lumière les obstacles à l'équité et les écarts de rémunération touchant les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles. En rendant ces renseignements accessibles au public, le gouvernement veut attirer l'attention sur les problèmes persistants dans les milieux de travail au Canada qui perpétuent les écarts de rémunération et empêchent la représentation, encourageant ainsi les entreprises à prendre des mesures pour y remédier.

Les milieux de travail au Canada ont évolué depuis la mise en œuvre de la Loi sur l'équité en matière d'emploi en 1986, mais nous savons que le travail n'est pas terminé pour faire de l'équité salariale une réalité. La modernisation de la Loi sur l'équité en matière d'emploi nous aidera à y parvenir, à mieux tenir compte des réalités d'aujourd'hui et à bâtir une main-d'œuvre aussi dynamique et diversifiée que notre pays.

Réduire les écarts de rémunération et améliorer la représentation au travail, c'est ce qu'il est juste et avisé de faire. Lorsque chacun peut compter sur un salaire égal pour un travail de valeur égale et que nous avons tous une chance juste et équitable de réussir, nous favorisons la prospérité de tous. »

