Décès de Michèle D. Biron, élue de Saint-Laurent de 1982 à 2021

SAINT-LAURENT, QC, le 19 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Saint-Laurent tient à souligner le décès de Michèle D. Biron survenu le 17 août 2025. Elle avait été élue de Saint-Laurent dès 1982 puis conseillère d'arrondissement pour le district de Norman-McLaren de 2001 à 2021.

Citation

« Au nom du conseil de Saint-Laurent et de toute la communauté laurentienne, je tiens à offrir mes sincères condoléances à la famille et aux proches de madame Michèle D. Biron. Femme engagée et profondément dévouée à ses concitoyens et concitoyennes, elle a exercé son leadership avec élégance tout au long de ses 40 années de vie politique. Madame Biron a su apporter une manière de penser différente, une sensibilité et une attention aux détails qui ont contribué à faire de nombreux projets de véritables réussites. Son souci pour l'esthétique s'est reflété dans le patrimoine bâti de Saint-Laurent, contribuant à faire de nos quartiers des environnements accueillants et inspirants pour tous et toutes. Les nombreux comités auxquels elle a participé au fil des années témoignent de son engagement profond envers la collectivité. Michèle D. Biron a été une véritable pionnière pour la place des femmes dans la vie publique et communautaire de Saint-Laurent. Son départ laisse un grand vide, mais son exemple lui survivra et nul doute qu'il continuera d'inspirer les générations à venir. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Détails

Michèle D. Biron a marqué l'histoire de Saint-Laurent en devenant, en 1982, la première femme à entrer au conseil municipal et, en 1986, la première à siéger au comité exécutif. Pionnière dans la représentation féminine au sein des instances municipales, elle a ouvert la voie à une plus grande place des femmes dans la vie publique et communautaire.

Conseillère d'arrondissement pour le district de Norman-McLaren de 2001 à 2021, madame Biron a été élue pour dix mandats consécutifs depuis 1982, laissant une empreinte tangible sur le territoire laurentien. Elle a siégé au Comité consultatif d'urbanisme pendant 23 ans, participant à l'analyse de plus de 2000 dossiers. Son implication s'est également étendue à de nombreuses commissions permanentes de la Ville de Montréal, notamment à titre de présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports et de membre de la Commission sur les finances et l'administration.

Très impliquée dans la communauté laurentienne après s'y être établie en 1966, madame Biron a été marraine du Centre des femmes de Saint-Laurent et membre du conseil d'administration du Musée des métiers d'art du Québec, anciennement le Musée des maîtres et artisans du Québec, y assurant même la vice-présidence jusqu'en 2015. Dans l'ancienne Ville de Saint-Laurent, elle a présidé la Commission de développement économique et siégé à la Commission d'habitation et au Comité ad hoc du complexe hébergement-santé, en plus d'être vice-présidente du conseil d'administration et de la fondation de l'ancien hôpital de Saint-Laurent pendant plusieurs années.

En 2013, madame Biron a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II en reconnaissance de ses nombreuses années d'implication à titre de bénévole dans Saint-Laurent. Son engagement exemplaire, sa longévité politique et son dévouement aux citoyens et citoyennes du Québec, particulièrement à la communauté laurentienne, lui ont également valu la Médaille de l'Assemblée nationale en décembre 2021.

Après des études en musique, elle a joint le service du protocole de l'Expo 67, à titre d'organisatrice de déjeuners d'État. Plus tard, madame Biron est devenue la première femme à occuper le poste de directrice du crédit chez Mack Canada. Elle a connu une brillante carrière comme agente immobilière chez Royal Lepage à Saint-Laurent, fonction qui lui a valu l'Attestation platine et la Palme d'or plusieurs fois en raison de son leadership dans ce domaine.

Saint-Laurent se souviendra de celle-ci comme d'une femme de cœur, qui plaçait le bien-être de sa famille, de ses collègues et de ses concitoyens au centre de toutes ses actions.

La famille recevra les condoléances le jeudi 11 septembre, de 17 h à 21 h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse.

Une cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 12 septembre, à 13 h, à l'église Saint-Laurent, située au 805, avenue Sainte-Croix.

Les drapeaux seront mis en berne dans les édifices municipaux de Saint-Laurent afin de rendre hommage à cette personnalité publique remarquable dont la contribution à la vie communautaire restera gravée dans les mémoires.

