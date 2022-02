DEC accorde une aide financière de 230 000 $ à Cilex de Gatineau.

Cilex est un organisme qui propulse les jeunes pousses, les entreprises et les institutions dans la réalisation de leurs innovations technologiques en offrant des services en incubation, accélération et recherche et développement. Pour l'aider à accroître la capacité de l'écosystème d'innovation régionale, Développement économique Canada pour les régions du Québec accorde une contribution non remboursable de 230 000 $ à Cilex.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

L'aide financière permettra à Cilex de bonifier son offre de services d'incubation et d'accélération pour les entreprises œuvrant en cybersécurité et mènera au maintien de sept emplois.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Le gouvernement du Canada a pour mission d'accompagner les entreprises et les régions du pays vers l'économie de demain et de les aider à saisir les occasions d'affaires qui en ressortiront. C'est pourquoi nous apportons notre soutien pour développer les atouts propres aux différentes régions du Québec, comme ici, dans l'Outaouais. Miser sur ces atouts est essentiel pour assurer une relance inclusive et créer de bons emplois dans toutes nos collectivités. »

Greg Fergus, député de Hull‒Aylmer et secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor

« Le gouvernement du Canada a notamment pour priorité d'assurer la prospérité des collectivités. Les petites et moyennes entreprises font partie intégrante de notre plan de relance économique. C'est pourquoi DEC les appuie dans leurs efforts pour accroître leur productivité, mettre au point de nouveaux produits ou améliorer leurs produits et services existants. Cilex contribue grandement à la vitalité économique de l'Outaouais et le succès de ce projet rejaillira sur toute la région. »

L'honorable Pascale St Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l'appui financier de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. Cet appui démontre la confiance que l'Agence a envers les services que nous offrons. Il nous permettra d'aider davantage de startups à fort potentiel et de catalyser le développement des entreprises. »

Martin A. Roy, directeur général, Cilex

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

