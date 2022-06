OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille d'arrache-pied pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. Le Canada a maintenant accueilli plus de 16 000 réfugiés afghans. Cela comprend l'arrivée d'un vol nolisé à Vancouver ce matin avec 313 Afghans qui ont appuyé la mission du Canada en Afghanistan.

Alors que nous nous préparons à célébrer la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin, nous partageons les histoires des nouveaux arrivants afghans qui ont trouvé un refuge et une nouvelle vie au Canada.

La Journée mondiale des réfugiés, organisée par les Nations Unies en 2001, est l'occasion de célébrer la force et le courage de ceux qui sont forcés de fuir leur pays d'origine pour échapper aux conflits et à la persécution, de mieux comprendre la situation des nouveaux arrivants et réfugiés, et de reconnaître leur résilience alors qu'ils rebâtissent leur vie dans les circonstances les plus difficiles.

Nous reconnaissons la bravoure et les réalisations des nouveaux arrivants et réfugiés, notamment celles des personnes suivantes :

Abdul Hakim Azizi était un interprète pour les Forces armées canadiennes. Il est arrivé au Canada en août dernier. Lui et son épouse se sont installés à Ottawa , où elle étudie l'anglais, et il a trouvé du travail dans une entreprise en démarrage dans le domaine des technologies. Depuis son arrivée au Canada, ce jeune couple s'est bâti une communauté d'amis, y compris d'autres nouveaux arrivants afghans, ce qui a contribué à créer un sentiment de chez soi dans leur nouvelle ville. Bien que les défis d'installation dans un nouveau pays soient nombreux, M. Azizi est à la fois reconnaissant du soutien qu'il a reçu et fier de ce que lui et son épouse ont accompli en quelques mois seulement.



« Le Canada est un pays chaleureux et accueillant, et je suis très fier d'avoir réussi à stabiliser ma vie si rapidement. C'est grâce au soutien que j'ai reçu, mais aussi de ma lutte et de mon dur labeur. J'ai pour objectif de poursuivre mes études et de bâtir une carrière professionnelle plus solide. »



- Abdul Hakim Azizi





« Je suis fier de mes filles parce qu'elles vont maintenant à l'école, et elles se consacrent entièrement à leur école. Un jour, elles pourront contribuer et travailler ici. C'est mon héritage. »



- Mohammad Tamim Hamkar

De concert avec nos partenaires de partout au pays, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) fait une différence dans la vie des nouveaux arrivants afghans et de leurs familles, et offre un soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant des réfugiés ou en soutenant des efforts de réinstallation plus larges peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les Canadiens peuvent aider.

Des photos des arrivées précédentes de réfugiés sont accessibles dans Dropbox pour les médias. Vous pouvez également suivre les progrès du Canada en matière d'accueil des réfugiés afghans au Canada.

Citation

« Le Canada est fier d'accueillir les plus vulnérables du monde, et nous travaillons fort pour protéger et améliorer la vie des réfugiés chaque jour. Les Canadiens de partout au pays continuent d'accueillir les nouveaux arrivants et réfugiés d'Afghanistan, et du monde entier, dans leurs collectivités. À l'approche de la Journée mondiale des réfugiés, nous confirmons notre engagement à poursuivre cet important travail et à offrir une protection aux personnes à risque, y compris au moins 40 000 Afghans vulnérables. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Cette année, le thème de la Journée mondiale des réfugiés est « N'importe qui. N'importe où. N'importe quand. », et met l'accent sur le droit de chaque personne de se mettre à l'abri.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, il y a environ 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde entier en raison de conflits, de persécutions, de violence ou de violations des droits de la personne.

