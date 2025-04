De la formation en alternance travail-études dans le secteur de la construction maintenant soutenue par le gouvernement du Québec

SHERBROOKE, QC, le 24 avril 2025 /CNW/ - Afin d'augmenter le nombre de travailleuses et de travailleurs, diplômés sur les chantiers, la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un investissement de 6 millions de dollars pour soutenir la formation en alternance travail-études dans le secteur de la construction.

Sortir des sentiers battus pour soutenir l'industrie de la construction

Pour la première fois depuis la création du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, la Commission de la construction du Québec est autorisée à utiliser ce programme. Pour une durée de deux ans, cette dernière pourra bénéficier du soutien du gouvernement du Québec en déposant des projets de formation de courte durée, réalisés en alternance travail-études, visant l'obtention de diplômes d'études professionnelles pour augmenter le bassin de main-d'œuvre formée dans l'industrie de la construction. Les métiers qui feront l'objet des formations seront déterminés, en fonction des besoins, par la Commission de la construction du Québec et les partenaires de l'industrie.

L'alternance travail-études, une formule gagnante

L'alternance travail-études dans l'industrie de la construction permettra d'augmenter la part de main-d'œuvre de la construction diplômée au Québec. Le fait que les travailleuses et travailleurs soient formés en alternance travail-études, en partie sur les chantiers, favorisera une meilleure intégration et une meilleure rétention de la main-d'œuvre. Les participants devront être en emploi au premier jour de la formation.

Lors de cette annonce, qui s'est déroulée au sein de l'entreprise Comco Construction inc., la ministre était accompagnée du député de Richmond, André Bachand, du président de la Commission des partenaires du marché du travail, Jean Lortie, et de la présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec, Audrey Murray.

Citations

« Aujourd'hui, c'est un investissement de 6 millions de dollars que j'annonce pour permettre, pour la toute première fois, à la Commission de la construction du Québec, de bénéficier du soutien du gouvernement pour former des travailleurs qui pourront travailler sur les chantiers tout en réalisant leurs études. C'est une autre façon de répondre aux besoins des entreprises d'ici et d'augmenter la main-d'œuvre qualifiée qui sera plus productive sur les chantiers. Je salue le travail de la Commission des partenaires du marché du travail et de la Commission de la construction du Québec! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'essor de l'industrie de la construction, essentielle pour l'économie québécoise, passe par l'augmentation de sa productivité et par l'accroissement du nombre de diplômés et de diplômées qui intégreront nos chantiers de construction. Je me réjouis donc de la présentation de projets de formation qui contribueront à augmenter le nombre de travailleuses et travailleurs qualifiés dans une industrie névralgique du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis très heureux que cette grande annonce, d'envergure nationale et porteuse pour plusieurs régions du Québec, dont l'Estrie, ait été faite ici, chez nous, dans une entreprise florissante comme Comco Construction inc. À titre de député, je suis bien placé pour constater les besoins sur le terrain en matière de construction et de main-d'œuvre, et c'est pourquoi je suis convaincu que cette nouvelle initiative aura des retombées positives et concrètes. »

André Bachand, député de Richmond

« Augmenter la main-d'œuvre diplômée sur les chantiers du Québec et favoriser sa rétention représentent de grands enjeux auxquels est confronté le domaine de la construction. Des efforts pour solutionner ces enjeux doivent être faits dès maintenant et nous sommes fiers d'y contribuer avec une formule adaptée du Programme de formations de courte durée qui permettra de s'ajuster à l'évolution des besoins de divers sous-secteurs d'activité et des métiers en forte demande de l'industrie. »

Jean Lortie, président de la Commission des partenaires du marché du travail

« Devant un carnet de commandes historique, nous devons pouvoir compter sur une main-d'œuvre compétente, en nombre suffisant pour bâtir le Québec. L'appui de la Commission des partenaires du marché du travail et du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale à la Commission de la construction du Québec pour mener ce projet pilote permettra l'obtention de diplômes d'études professionnelles par des personnes de métier qui ont pu obtenir un certificat de compétence sans détenir de diplôme. Au cours des dernières années, les besoins de main-d'œuvre étant élevés, nous avons accueilli un nombre important de personnes non diplômées; les projets de formation de courte durée nous offrent une nouvelle stratégie afin de mettre à niveau leur compétence. »

Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

Faits saillants

Les personnes et les entreprises intéressées à participer aux projets de formation peuvent s'adresser à la Commission de la construction du Québec.

Les premiers projets de formation seront annoncés au printemps 2025.

Le Programme de formations de courte durée a été créé il y a 10 ans.

