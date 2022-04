SICAMOUS, BC, le 22 avril 2022 /CNW/ - La population canadienne a indiqué clairement ce qu'elle voulait : de l'air pur, de bons emplois, un environnement sain et une économie forte. Le gouvernement du Canada investit dans des projets communautaires d'énergie renouvelable qui favorisent l'autonomie énergétique et le développement économique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd'hui, le district de Sicamous a donné le coup d'envoi à son projet communautaire de biothermie, qui facilitera la production d'énergie renouvelable dans la municipalité. Le gouvernement du Canada octroie 875 000 $ à la deuxième phase de ce projet par le biais du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada. Pour leur part, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le district de Sicamous contribuent respectivement à hauteur de 175 000 $ et de 176 000 $.

L'installation de biothermie communautaire abritera un système de chauffage composé d'une chaudière à la biomasse et d'une chaufferie biomasse qui transformeront les résidus ligneux en combustible et approvisionneront ainsi en énergie thermique plusieurs bâtiments situés dans le parc industriel Sicamous (Thomsen Place et Thomsen Court). Cet investissement favorise l'autonomie énergétique et permettra de fournir un chauffage abordable à partir de sources d'énergie locales.

Ce projet est réalisé en deux phases concomitantes. La première phase du projet comprend la conception et la construction de la chaudière à la biomasse et le premier raccordement au parc industriel. Outre l'exécution du contrat d'approvisionnement en biomasse, les travaux d'inspection et la formation des opérateurs, la seconde phase comprend la conception et la construction du réseau de tuyauterie ainsi que les rénovations connexes aux bâtiments touchés par le projet.

« Il faut transformer la façon de produire et d'utiliser l'énergie dans les municipalités pour bâtir une économie prospère en phase avec nos objectifs climatiques. Le projet de biothermie du district de Sicamous témoigne de la volonté de notre gouvernement de poursuivre ces objectifs en collaborant avec les municipalités et en investissant dans leurs projets. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Par le leadership dont il fait preuve en produisant de l'énergie à partir de résidus, le district de Sicamous montre encore une fois que les pouvoirs locaux en Colombie-Britannique prennent des mesures pour réduire la pollution qui affecte le climat. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la CleanBC Roadmap - notre démarche globale pour la création d'économies plus fortes et de collectivités plus saines qui œuvrent pour le bien de tous. »

L'honorable George Heyman

Ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques

« Le district est chanceux de jouir de l'appui de partenaires fédéraux, provinciaux et régionaux qui reconnaissent la valeur de ce projet et la volonté de Sicamous de générer de l'énergie propre et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre collectivité. Le conseil et son personnel ont travaillé assidûment à cet important projet, et nous sommes ravis de le voir se concrétiser. »

Son honneur Terry Rysz

Maire de Sicamous

Quelques faits

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées , doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars, vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en favorisant le déploiement et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en encourageant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources locales. Le programme fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral - un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada.

, doté d'une enveloppe de 220 millions de dollars, vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en favorisant le déploiement et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en encourageant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les ressources locales. Le programme fait partie du du gouvernement fédéral - un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes de commerce et de fret ainsi que des collectivités rurales et nordiques du Canada. Pour la première phase du projet de biothermie communautaire du district de Sicamous , le gouvernement du Canada a versé 264 281 $ par le biais du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Colombie-Britannique et le district de Sicamous ont contribué respectivement à hauteur de 220 212 $ et de 176 210 $.

, le gouvernement du Canada a versé 264 281 $ par le biais du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada. La Colombie-Britannique et le district de ont contribué respectivement à hauteur de 220 de 176 210 $. Dans la première phase, on estime que l'installation devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 110 tonnes d'équivalent C0 2 par année et d'enregistrer des ventes d'énergie thermique de 443 000 kWh. Une fois la seconde phase terminée, lorsque la chaudière atteindra une capacité totale de 5 000 heures, l'installation devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 620 tonnes d'équivalent C0 2 par année et d'enregistrer des ventes de 2 500 000 kWh.

par année et d'enregistrer des ventes d'énergie thermique de 443 000 kWh. Une fois la seconde phase terminée, lorsque la chaudière atteindra une capacité totale de 5 000 heures, l'installation devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 620 tonnes d'équivalent C0 par année et d'enregistrer des ventes de 2 500 000 kWh. En 2021, le conseil municipal a attribué le contrat du projet à Fink Machine Inc., le premier fournisseur de systèmes de chauffage à la biomasse au Canada, établi à Enderby (Colombie-Britannique). Fink Machine Inc. assurera la livraison des résidus ligneux et le fonctionnement de l'installation.

