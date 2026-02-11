TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La Banque CIBC fait don de 100 000 $ au Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC en réponse à la récente tragédie survenue à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique.

Ce financement appuiera les efforts locaux visant à soutenir les personnes touchées par cette tragédie et contribuera à des efforts plus vastes de guérison et de rétablissement au sein de la collectivité.

« Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de vies humaines à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, et nos pensées vont aux membres de la collectivité qui sont en deuil », a déclaré Harry Culham, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Cette terrible tragédie a touché le cœur de tous les Canadiens, et nous sommes prêts à offrir notre soutien à la communauté au nom de notre équipe et de nos clients. »

Si vous souhaitez soutenir les personnes touchées, vous pouvez faire un don par l'entremise du Fonds de secours d'urgence pour la Colombie-Britannique de la Fondation CIBC.

À propos de la Banque CIBC

