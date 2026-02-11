TORONTO, le 11 févr. 2026 /CNW/ - À quelques jours de la Saint-Valentin, un nouveau sondage de la Banque CIBC montre que les célébrations de cette année sont synonymes de moments mémorables et de conscience du budget.

Plus de la moitié des Canadiens (56 %) prévoient des dépenses pour la Saint-Valentin, et les gens qui ont des fréquentations (85 %) ouvrent la voie. Les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans sont ceux qui dépensent le plus cette année; ils prévoient de dépenser en moyenne 224 $, comparativement à la moyenne nationale de 179 $.

Une proportion importante de 80 % des Canadiens ont l'intention de soutenir les entreprises locales lors de leurs achats de la Saint-Valentin cette année. Cependant, comme l'inflation exerce des pressions sur les budgets, seulement 12 % des Canadiens affirment qu'ils prévoient dépenser davantage à l'occasion de la Saint-Valentin cette année.

« La Saint-Valentin est un excellent rappel que les célébrations mémorables n'ont pas à être coûteuses », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification et conseils financiers, Banque CIBC. « Un budget réfléchi permet de tirer le meilleur parti de l'occasion sans compromettre vos objectifs financiers. »

Près de sept répondants sur dix (69 %) affirment qu'ils prévoient de souligner l'événement d'une façon ou d'une autre. Parmi les idées de célébration les plus populaires, mentionnons les repas préparés à la maison (34 %), les soirées tranquilles à la maison (33 %) et les soupers ou événements spéciaux à l'extérieur (32 %). Les cadeaux, les petits mots doux et même le bénévolat font partie des diverses façons dont les Canadiens souligneront l'occasion.

Mention juridique

Les résultats sont tirés d'un sondage Ipsos réalisé du 22 au 26 janvier 2026 pour le compte de la Banque CIBC. Pour ce sondage, un échantillon de 1 500 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé en ligne. L'échantillon provient du panel d'Ipsos. Les résultats sont considérés comme précis à + 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement à ce qu'ils auraient été si tous les Canadiens avaient été sondés. L'intervalle de crédibilité sera plus important parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC à l'adresse www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

SOURCE CIBC

Renseignements : Katarina Milicevic, Affaires publiques à la Banque CIBC, [email protected] ou 416 362-3458