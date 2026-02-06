TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu sept trophées FundGrade A+® 2025, qui soulignent le rendement de premier plan de cinq fonds communs de placement CIBC et de deux fonds communs de placement Investissements Renaissance. Ces prestigieux trophées sont remis annuellement aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui affichent un rendement rajusté en fonction du risque constant et exceptionnel au cours de l'année.

Les sept fonds lauréats témoignent de l'étendue et de la profondeur des capacités de placement de GAC et de la force de son équipe de gestion de portefeuille, y compris le regretté Robertson Velez, qui était très estimé pour sa contribution à la gamme de solutions de gestion d'actifs.

« Cette réalisation remarquable reflète le dévouement inébranlable et l'expertise de nos équipes dans la recherche de l'excellence en placement. En nous efforçant constamment d'offrir des solutions novatrices et un rendement solide, nous continuons de nous assurer que nos clients bénéficient de solutions qui s'adaptent à leurs besoins en évolution », a déclaré Éric Bélanger, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC.

Gestion d'actifs CIBC a été reconnue pour les fonds suivants :

À propos des trophées FundGrade A+®

Le Trophée FundGrade A+® est attribué chaque année aux fonds d'investissement et à leurs gestionnaires qui ont su démontrer au cours de l'année une performance ajustée au risque remarquable et consistante. La distinction FundGrade A+® fournit ainsi aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une évaluation de rendement unique, fiable et facile à comprendre s'appuyant sur une période de 10 ans.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds­ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Liste des fonds gagnants

Nom du fonds Catégorie CIFSC Compte du fonds Date de début de FundGrade Date de calcul de FundGrade Fonds indiciel équilibré CIBC Équilibré canadien neutre 60 31/12/2015 31/12/2025 Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC Revenu fixe canadien de base Plus 32 31/12/2019 31/12/2025 Fonds d'actions internationales CIBC Actions internationales 168 31/12/2015 31/12/2025 FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC (CCEI) Actions canadiennes 166 31/12/2021 31/12/2025 Fonds indice Nasdaq CIBC Actions américaines 256 31/12/2015 31/12/2025 Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance Actions de sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation 40 31/12/2015 31/12/2025 Fonds d'innovation mondiale Renaissance Actions mondiales 314 31/12/2015 31/12/2025

Le Fonds indiciel équilibré CIBC a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Équilibré neutre canadien. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2025 sur un total de 60 fonds. Le rendement du fonds (catégorie A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 14,1 % (1 an), 12,7 % (3 ans), 7,6 % (5 ans), 6,9 % (10 ans) et 5,2 % (depuis la création le 4 décembre 1998), net de frais.

Le Fonds commun de base de titres à revenu fixe CIBC a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Revenu fixe canadien de base Plus. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2025 sur un total de 32 fonds. Le rendement du fonds (série A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 3,6 % (1 an), 4,9 % (3 ans), 0,8 % (5 ans), s.o. (10 ans) et 1,5 % (depuis la création le 28 octobre 2019), net de frais.

Le Fonds d'actions internationales CIBC a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Actions internationales. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2025 sur un total de 168 fonds. Le rendement du fonds (catégorie A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 18,9 % (1 an), 14,7 % (3 ans), 8,5 % (5 ans), 8,5 % (10 ans) et 6,4 % (depuis la création le 29 septembre 2006), net de frais.

Le FNB indiciel d'actions MSCI Canada CIBC (CCEI) a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Actions canadiennes. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2025 sur un total de 166 fonds. Le rendement du fonds pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 31,8 % (1 an), 21,6 % (3 ans), s.o. (5 ans), s.o. (10 ans) et 15,2 % (depuis la création le 31 mars 2021), net de frais.

Le Fonds indice Nasdaq CIBC a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Actions américaines. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2025 sur un total de 256 fonds. Le rendement du fonds (catégorie A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 14,0 % (1 an), 32,0 % (3 ans), 15,4 % (5 ans), 17,9 % (10 ans) et 7,3 % (depuis la création le 26 septembre 2000), net de frais.

Le Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Actions de sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2025 sur un total de 40 fonds. Le rendement du fonds (catégorie A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 41,1 % (1 an), 23,1 % (3 ans), 15,6 % (5 ans), 11,7 % (10 ans) et 8,7 % (depuis la création le 25 octobre 1996), net de frais.

Le Fonds d'innovation mondiale Renaissance a reçu le trophée FundGrade A+® 2025 dans la catégorie Actions mondiales. La note du trophée FundGrade A+® est calculée pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2025 sur un total de 314 fonds. Le rendement du fonds (catégorie A) pour la période terminée le 31 décembre 2025 se présente comme suit : 16,5 % (1 an), 25,6 % (3 ans), 10,1 % (5 ans), 15,9 % (10 ans) et 9,7 % (depuis la création le 28 octobre 1996), net de frais.

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables, et il ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés.

Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit explicite de Gestion d'actifs CIBC inc. Le rendement passé peut ne pas se reproduire et n'est pas garant du rendement futur.

Investissements Renaissance est offert par Gestion d'actifs CIBC inc. MD Investissements Renaissance est une marque déposée de Gestion d'actifs CIBC inc.

MD Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC, utilisée sous licence.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier plan qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels et de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. En raison de ses biens administrés qui dépassaient les 287 G$ au 31 décembre 2025, GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada.

*Actifs sous gestion en date du 31 décembre 2025. Ce chiffre comprend 59 G$ de mandats d'actifs multiples et d'actifs avec superposition de devises (montant nominal) et 45 G$ d'actifs gérés par des sous-conseillers tiers. Toutes les données sont exprimées en dollars canadiens

Pour plus de renseignements: Pour en savoir plus : Kira Smylie, Affaires Publiques CIBC, 416-980-2949 ou [email protected]