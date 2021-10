Accompagnée d'invités spéciaux, la nouvelle présidente et cheffe de la direction de BDC,

Isabelle Hudon, lance une semaine d'événements visant à fournir des idées et des conseils

pratiques aux entrepreneur.es qui s'adaptent au nouveau contexte commercial

MONTREAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cette année, La semaine de la PMEMC BDC (SPME) offre aux entrepreneur.es canadien.nes l'occasion de découvrir des solutions pour (mieux) aller de l'avant dans un contexte où, au cours des derniers mois, la façon de faire des affaires a changé à la vitesse grand V. L'édition 2021 sera entièrement consacrée à l'évolution dans un nouvel environnement d'affaires où plus de 80 % des entrepreneur.es disent qu'il est de leur responsabilité de prendre des mesures pour protéger l'environnement, où 55 % des employé.es affirment qu'ils préfèrent continuer de travailler à distance et où, sur dix Canadien.nes qui ont fait des achats en ligne pendant la pandémie, huit indiquent qu'ils continueront de le faire à l'avenir.

Pénuries croissantes de main-d'œuvre, événements climatiques de plus en plus fréquents, essor du télétravail et expansion du commerce électronique : les entreprises devront mettre l'accent sur l'innovation, l'inclusion et le développement durable pour maintenir leur croissance dans le contexte de ces changements.

« Au cours des 18 derniers mois, les propriétaires d'entreprises ont clairement démontré leur agilité et leur résilience, multipliant les efforts pour faire face aux perturbations, souligne Isabelle Hudon, première femme présidente et cheffe de la direction de BDC. La semaine de la PME BDC est un moment important pour prendre une pause, célébrer le chemin parcouru et réfléchir. Je suis convaincue que les entrepreneur.es, grâce aux leçons positives apprises de la pandémie, à leur grande capacité d'innovation et à leur force, sauront continuer de se réinventer et de revoir leurs activités afin de bâtir une économie plus inclusive et durable », ajoute-t-elle.

La semaine de la PMEMC BDC se déroule de façon entièrement virtuelle pour la deuxième année. Voici un aperçu des événements :

Le 18 octobre à 10 h, HAE , le lancement de la semaine se fera par une conversation d'une heure avec les participant.es suivantes:

Isabelle Hudon , présidente et cheffe de la direction de BDC, présentera sa vision et les raisons pour lesquelles la reprise au Canada devrait miser sur l'inclusion et l'innovation;

Pierre Cléroux, vice-président, Recherche et économiste en chef à BDC, traitera des principaux défis auxquels font face les entrepreneur.es;



Mélissa Harvey, cofondatrice et présidente de Zorah biocosmétiques, et Mélanie Paul, coprésidente d'Akua nature et présidente de Inukshuk Synergie, participeront à une table ronde où elles discuteront des trois piliers importants de l'avenir de notre pays : l'inclusion, l'innovation et la durabilité.

Le 20 octobre à 10 h, HAE , dans le cadre d'un événement en direct, Pierre Cléroux présentera un aperçu de l'économie canadienne et des principaux indicateurs à surveiller. À cette occasion, les participant.es pourront également découvrir les tendances importantes qui redéfinissent le nouvel environnement d'affaires ainsi que leurs répercussions concrètes sur les propriétaires d'entreprises.

, dans le cadre d'un événement en direct, Pierre Cléroux présentera un aperçu de l'économie canadienne et des principaux indicateurs à surveiller. À cette occasion, les participant.es pourront également découvrir les tendances importantes qui redéfinissent le nouvel environnement d'affaires ainsi que leurs répercussions concrètes sur les propriétaires d'entreprises. Le 21 octobre à 10 h, HAE, dans le cadre de l'événement « Diversité et inclusion 101 », Miriam Chiasson , gestionnaire, Apprentissage au Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI), et Steve Yan , conseiller principal, Diversité et inclusion à BDC, proposeront des stratégies et des initiatives pratiques en matière de diversité et d'inclusion pour les entreprises.

BDC a l'occasion de travailler avec de nombreuses organisations compétentes comme Futurpreneur et WEConnect International afin d'offrir plus de contenu durant cette semaine unique. Les entrepreneur.es peuvent profiter de leur expertise en participant à divers événements spéciaux. Pour en savoir plus sur les événements de la SPME à l'échelle du pays, visitez le site https://www.bdc.ca/fr/semaine-de-la-pme/evenements.

À propos de La semaine de la PMEMC BDC

La semaine de la PMEMC BDC, qui a lieu du 17 au 23 octobre 2021, est un événement annuel qui célèbre l'entrepreneuriat canadien. Elle en est maintenant à sa 42e édition. Près de 10 000 propriétaires d'entreprise profitent de cet événement chaque année pour apprendre, réseauter et célébrer l'entrepreneuriat.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les propriétaires d'entreprises de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires, visitez bdc.ca.

