VANCOUVER, BC, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour soutenir la survie et le rétablissement de l'épaulard résident du Sud, une espèce en voie de disparition qui revêt une importance culturelle pour les peuples autochtones et les collectivités côtières de la Colombie-Britannique.

Le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a annoncé aujourd'hui qu'il est toujours interdit aux navires de s'approcher de tout épaulard dans un rayon de 400 mètres dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique entre Campbell River et Ucluelet et ce, jusqu'au 31 mai 2021. Le Règlement sur les mammifères marins du Canada, qui exige de rester à 200 mètres des épaulards au large des côtes de la Colombie-Britannique, continue de s'appliquer toute l'année.

Du 1er juin au 30 novembre 2020, trois zones de refuge provisoires ont été créées là où les épaulards résidents du Sud étaient en sécurité à l'écart des navires et aux endroits où la pêche est interdite. Ces zones ont laissé de l'espace aux épaulards pour mieux socialiser et ont gardé trois femelles gestantes à l'abri des interactions avec les humains. Seule la présence des peuples autochtones exerçant leurs droits existants, des bateaux ou navires intervenant en cas d'urgence liée à la navigation, des bateaux ou navires utilisés pour accéder aux résidences ou entreprises locales et des embarcations à propulsion humaine (kayaks, planches à pagaie, etc.) circulant à moins de 20 mètres du littoral étaient autorisée dans ces zones. Le gouvernement du Canada a également pris des mesures supplémentaires cette année dans le cadre de l'Initiative de protection des baleines pour promouvoir davantage l'élaboration de nouvelles technologies et de conceptions de navires silencieux, et pour réduire le bruit sous-marin découlant des activités humaines. Ces mesures comprenaient notamment l'installation d'une station d'écoute sous-marine dans le passage Boundary par JASCO Applied Sciences en mai.

Le programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO; amélioration et observation des habitats des cétacés), dirigé par l'Administration portuaire Vancouver Fraser, a également coordonné trois initiatives volontaires visant à réduire le bruit sous-marin des grands navires commerciaux dans les zones d'alimentation connues des épaulards résidents du Sud. Des ralentissements volontaires de navires ont eu lieu dans le détroit de Haro et dans le passage Boundary, ainsi que dans une nouvelle zone d'essai à Swiftsure Bank. Les remorqueurs ont également dû rester à l'écart des zones d'alimentation connues dans le détroit de Juan de Fuca. Des taux de participation records de plus de 80 % ont été enregistrés pour les trois initiatives volontaires.

Le travail de sensibilisation effectué par l'association Pacific Whale Watch, ainsi que les observateurs de baleines individuels et les exploitants d'écotourisme, a également contribué au succès de cette année. Leur engagement à ne pas proposer d'excursions - ou d'activités d'observation - des épaulards résidents du Sud (et à se concentrer plutôt sur les épaulards de Bigg, les baleines à bosse et d'autres mammifères marins), a largement contribué aux efforts de rétablissement.

Les mesures de 2020 ont donné lieu à plus de 155 actions d'application de la loi. Le nombre limité d'infractions répétées reflète le succès de la campagne de sensibilisation menée auprès des plaisanciers au cours de l'année. En plus des efforts déployés sur les plans d'eau par les agents chargés de l'application de la loi, des activités d'information et de sensibilisation virtuelles ont été menées au moyen de webinaires, d'événements en ligne et des médias sociaux. L'équipe chargée de la sensibilisation à Parcs Canada a également joint plus de 4 800 personnes grâce à des programmes d'interprétation en ligne sur les épaulards résidents du Sud.

Assurer la survie et le rétablissement de l'épaulard résident du Sud ne peut se faire qu'en partenariat. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec des partenaires privés, à but non lucratif et autochtones au Canada, ainsi qu'avec des fonctionnaires fédéraux, des représentants de l'État et des organisations non gouvernementales aux États-Unis.

Citations

« Le gouvernement du Canada maintient son engagement envers la survie et le rétablissement à long terme de la population emblématique des épaulards résidents du Sud. En travaillant en collaboration avec des partenaires autochtones, l'industrie de l'observation des baleines ainsi que l'industrie du transport maritime, de même qu'en investissant dans les nouvelles technologies, nous avons réussi à mettre en place des mesures de protection pour la deuxième année consécutive et avons vu la naissance de deux nouveaux baleineaux. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires afin d'assurer le bien-être de ces animaux et de réduire les menaces qui pèsent sur leur rétablissement. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« Notre gouvernement continue à prendre des mesures rigoureuses, par des investissements accrus dans la science et des mesures d'atténuation, pour protéger notre population d'épaulards résidents du Sud. Le succès de ces mesures est seulement possible grâce au travail ardu et à la collaboration de nos nombreux partenaires industriels et des Premières nations vivant sur les côtes. Grâce à nos efforts conjugués, nous continuerons à protéger cette espèce et à travailler à son rétablissement à long terme. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Les mesures pour 2020 tiennent compte des conseils des Premières nations, des groupes de travail techniques sur les épaulards résidents du Sud, du groupe consultatif autochtone et multipartite et des consultations publiques.

Cette année, deux épaulards résidents du Sud ont vu le jour, ce qui a porté la population à 74 individus.

Le Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'Initiative de protection des baleines de 167,4 millions de dollars et un investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars réservé aux épaulards résidents du Sud, appuient l'ensemble des travaux visant à répondre aux principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud.

protection des océans de 1,5 milliard de dollars, l'Initiative de protection des baleines de 167,4 millions de dollars et un investissement supplémentaire de 61,5 millions de dollars réservé aux épaulards résidents du Sud, appuient l'ensemble des travaux visant à répondre aux principales menaces qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud. En 2019, le gouvernement du Canada a signé une entente de cinq ans avec des partenaires industriels qui font partie du programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO; amélioration et observation des habitats des cétacés), dans le cadre duquel les exploitants de grands navires commerciaux circulant dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud élaborent et mettent en œuvre volontairement des mesures de réduction des menaces pour soutenir le rétablissement des épaulards.

a signé une entente de cinq ans avec des partenaires industriels qui font partie du programme Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO; amélioration et observation des habitats des cétacés), dans le cadre duquel les exploitants de grands navires commerciaux circulant dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud élaborent et mettent en œuvre volontairement des mesures de réduction des menaces pour soutenir le rétablissement des épaulards. L'équipe chargée de la sensibilisation à Parcs Canada offre des programmes de sensibilisation en ligne et en personne pour encourager les Canadiens à se renseigner sur les épaulards résidents du Sud, une espèce en voie de disparition, et à prendre des mesures pour aider à protéger cette espèce emblématique.

Liens connexes

Suivez Transports Canada sur Twitter : @Transports_gc

Transports Canada est en ligne au tc.canada.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter, de Facebook, de YouTube et d'Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Attachées de presse, Bureau de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, (613) 290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/