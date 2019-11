Création d'un nouveau centre d'opérations d'Amazon - La Ville de Montréal salue la création de 300 emplois à Lachine

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal salue la création d'un nouveau centre d'opérations d'Amazon à Lachine. Cet investissement entraînera la création de quelque 300 emplois dans le secteur de la logistique.

« Le dynamisme économique de Montréal ne se dément pas. La métropole continue d'attirer des joueurs importants. L'arrivée du centre d'opérations d'Amazon, qui représente un investissement de 38 M$ pour la multinationale, permettra de créer 300 emplois à Lachine. Les discussions que nous avons eues avec les responsables d'Amazon ont révélé que la mobilité durable, la main d'œuvre qualifiée, le développement durable et la qualité de vie étaient au cœur des préoccupations de l'entreprise. Leur choix d'établir leur centre d'opérations à Montréal est donc le reflet des bons résultats obtenus au cours des deux dernières années dans nos quatre domaines prioritaires : la transition écologique, la mobilité, l'habitation et le développement économique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes heureux qu'Amazon ait choisi Lachine-Est pour installer son centre d'opérations. Par ces investissements, ce leader mondial confirme le rôle de Lachine comme plaque tournante de la logistique, au carrefour des axes routiers, des voies ferrées, de l'aéroport, du canal de Lachine et bientôt de la nouvelle ligne de tramway. Amazon s'ajoute ici à Dollarama et UPS, des entreprises qui ont, elles aussi, choisi d'investir dans notre communauté récemment. En s'installant dans le quartier historique de Lachine-Est, je suis confiante qu'Amazon participera, avec nous, à la réalisation de notre vision pour un nouvel écoquartier où il fait bien vivre et travailler, à l'image du Montréal du 21e siècle», a ajouté Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Genevieve Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268