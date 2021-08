Les soumissions seront acceptées jusqu'au 6 octobre

GATINEAU, QC, le 11 août 2021 /CNW/ - Au Canada, la diversité est notre force. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre des mesures pour lutter contre la discrimination systémique touchant les Canadiens noirs.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a lancé un appel de propositions pour former un institut national pour les personnes d'ascendance africaine. Un investissement sur quatre ans pouvant atteindre 7,25 millions de dollars viendra appuyer la mise sur pied de l'institut. Cette initiative fait suite aux recommandations formulées dans le rapport de faisabilité produit par l'organisme Caribbean African Canadian Social Services et le Ushauri Council.

L'institut apportera un point de vue axé sur les Noirs à l'élaboration des politiques et des programmes de tous les échelons de gouvernement et de la société civile canadienne. Il constituera également une pierre angulaire pour l'amélioration des débouchés sociaux et économiques des Canadiens d'origine africaine et de leurs communautés.

Les organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs et desservant des Noirs sont invités à soumettre des propositions visant l'établissement et le fonctionnement de l'institut. Les propositions doivent inclure les éléments suivants :

un ensemble de plans pour la mise sur pied et le fonctionnement de l'institut;

des détails sur la capacité organisationnelle du soumissionnaire;

des preuves de viabilité financière;

des accords relatifs à des partenariats établis et planifiés.

La priorité sera accordée aux propositions d'organismes qui sont actifs depuis au moins trois ans, qui démontrent l'existence de partenariats établis et planifiés avec des organisations dirigées par des Noirs et qui desservent plusieurs régions géographiques au Canada.

Les organismes intéressés sont invités à soumettre leurs propositions par courriel, à l'adresse suivante : [email protected], ou par la poste, d'ici le mercredi 6 octobre 2021 à 15 h (HAP).

Pour obtenir des renseignements détaillés sur la façon de présenter une proposition, veuillez consulter le Guide du demandeur.

Citation

« Notre gouvernement a clairement indiqué qu'il priorisera toujours l'égalité, l'équité et la possibilité pour toutes et tous d'avoir une chance égale de réussir. C'est pourquoi nous appuyons l'établissement d'un institut national pour les Canadiens noirs. Il s'agira du premier organisme du genre au Canada. L'institut aura pour but de donner aux communautés noires du Canada plus de moyens d'orienter et d'influencer la création de politiques conçues par et pour les Noirs. Cette mesure constitue un pas important dans la bonne direction et, en fin de compte, contribuera à améliorer les résultats sociaux et économiques des Canadiens noirs d'un océan à l'autre. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

Les faits en bref

Dans le but de souligner la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités.

a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement appuie la mise sur pied d'un institut national qui fera progresser les initiatives relatives aux enjeux touchant les communautés noires, en tenant compte de leur point de vue.

En octobre 2020, le Rapport de faisabilité de l'organisme Caribbean African Canadian Social Services faisait état d'un fort soutien communautaire en ce qui concerne l'établissement d'un institut axé sur les personnes d'ascendance africaine et soulignait que les objectifs et les priorités énoncés reflètent des mesures concrètes qui donneront suite à l'engagement du Canada à l'égard de la lutte contre le racisme envers les Noirs.

à l'égard de la lutte contre le racisme envers les Noirs. Pour continuer d'appuyer le travail des organismes communautaires qui habilitent et épaulent les Noirs du Canada et défendent leurs intérêts, le gouvernement s'est engagé, dans le budget de 2021, à verser 100 millions de dollars à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada en 2021-2022.





Présenter une proposition pour la création d'un institut national pour les personnes d'ascendance africaine

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada

