COVID-19 - Un an d'état d'urgence sur le territoire montréalais

MONTRÉAL, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Montréal marque aujourd'hui une année complète d'état d'urgence, une première dans son histoire. Elle annonce par le fait même qu'en vertu de la Loi sur la sécurité civile, le comité exécutif a renouvelé le 26 mars l'état d'urgence pour une durée de 5 jours pour le territoire de l'agglomération montréalaise.

« Les conséquences de la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés depuis plus d'un an se font toujours sentir et ne laissent personne indifférent. Plus que jamais, notre résilience collective est sollicitée et c'est pourquoi, depuis le début de la pandémie, nous veillons à tout mettre en œuvre pour soutenir celles et ceux qui en ont le plus besoin. Bien qu'une année se soit écoulée, nous maintenons le cap et sommes toujours autant mobilisés dans la lutte contre la COVID-19. C'est d'ailleurs ce qui nous permet d'entrevoir positivement l'avenir qui se dessine pour Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Même si nous pouvons progressivement anticiper la fin d'un chapitre marquant de notre histoire collective, nous ne devons pas baisser la garde. Pour y arriver, nous continuons de miser sur la solidarité, la mobilisation et l'esprit de collaboration qui animent nos citoyens et citoyennes, employés, partenaires et tous les acteurs impliqués dans cette lutte historique que nous menons depuis un an déjà. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes ces personnes qui, par leurs efforts d'une portée inestimable, contribuent à un retour à la vie normale », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques, de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle.

L'état d'urgence local accorde à l'agglomération montréalaise des pouvoirs exceptionnels permettant de faire face à la pandémie qui sévit actuellement sur son territoire, notamment en favorisant la mobilisation des ressources matérielles et humaines requises par la lutte contre la COVID-19. Dès le début de la pandémie, Montréal s'est saisie de ce statut particulier pour mettre en place, avec l'aide de ses partenaires, des initiatives d'aide aux différents segments de sa population.

La métropole poursuit son étroite collaboration avec la Direction régionale de santé publique et le réseau de la santé et des services sociaux afin de relayer et favoriser la compréhension des mesures sanitaires annoncées. Elle contribue, également, à la mise en place d'initiatives de prévention ainsi qu'à l'accès au dépistage et à la vaccination.

Voici une série de mesures qui ont été prises, au cours de la dernière année, pour faciliter la vie des Montréalaises et des Montréalais en lien avec l'état d'urgence :

Itinérance

Montréal s'est alliée aux organismes du milieu et à ses partenaires pour offrir aux personnes en situation d'itinérance des alternatives à la structure de soutien sur laquelle ces derniers peuvent habituellement compter. La mise en place d'haltes-répit et de centres d'hébergement temporaires ainsi que la distribution de repas font partie des moyens qui ont été déployés pour venir en aide aux plus vulnérables.

Habitation

Malgré le contexte particulier de la pandémie, Montréal a continué d'accroître le nombre de logements disponibles sur son territoire, de répondre à la diversité des besoins en habitation et de s'assurer que toutes et tous puissent avoir un toit pour dormir. Elle a notamment mis à la disposition de la population un éventail de renseignements lui permettant de connaître ses droits et recours en matière d'habitation et a poursuivi la mise en application de sa stratégie d'acquisition de logements sociaux et communautaires.

Économie et finances

Par son plan de relance économique et la création de multiples programmes d'aide aux entreprises, la métropole continue d'offrir du soutien financier et de l'expertise conseil à une multitude d'entreprises montréalaises durement touchées par la pandémie en lui fournissant les moyens de se réinventer et de reprendre ses activités commerciales.

Par ailleurs, afin de permettre à ses propriétaires de bénéficier d'un peu de répit, la Ville a procédé à un gel des taxes foncières et a repoussé les versements du paiement des comptes de taxes. Elle a parallèlement déployé les mesures nécessaires à même sa gestion des fonds publics pour diminuer significativement le déficit anticipé de son budget de fonctionnement.

Agilité et innovation

Bien que Montréal ait dû modifier à plusieurs reprises son offre de services afin de se conformer aux directives émises par le gouvernement provincial, elle a mis en place des moyens innovants permettant de poursuivre certaines de ses activités. Soulignons, notamment, le maintien de la prestation de services de ses employés grâce à la mise à niveau de son parc informatique qui permet de soutenir le télétravail. Et, au niveau démocratique, la migration des séances d'information publiques en mode virtuel.

Ces diverses initiatives s'ajoutent à toutes celles qui ont été mises en place afin d'encourager, entre autres, la mobilité active, le commerce local et l'accessibilité aux services essentiels (gratuité du stationnement, piétonisation de rues, etc.) dans le contexte exceptionnel de la dernière année.

Renouvellement de l'état d'urgence

Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, Montréal a déclaré pour la première fois l'état d'urgence le 27 mars 2020. Depuis, le comité exécutif a renouvelé l'état d'urgence pour une durée de 5 jours à 77 reprises en vertu de la délégation de pouvoir octroyée par le conseil d'agglomération.

Lors de la plus récente assemblée du conseil d'agglomération, s'étant tenue le 25 mars 2021, les élus ont adopté à nouveau la modification réglementaire permettant au comité exécutif de renouveler l'état d'urgence pour l'ensemble de l'agglomération pour une durée de 5 jours à la fois, jusqu'au 26 avril 2021.

