L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rétablira les services dans divers centres de déclaration pour les petits navires, aéroports d'entrée et gares maritimes au cours des prochaines jours et des prochaines semaines. Cette décision fait suite à l'entrée en vigueur, le 9 août, de nouvelles mesures de santé publique concernant les voyages au Canada des citoyens et des résidents permanents des États-Unis entièrement vaccinés.

Les services de l'ASFC reprendront à trois dates différentes, comme suit :

À compter de 23 h 59 HAE le 24 août 2021 :

Centres de déclaration pour les petits navires

Ontario

Bluffer's Park Marina

Bronte Outer Harbour Marina

Fifty Point Marina

LaSalle Park Marina

Mimico Cruising Club

National Yacht Club

Port Credit Yacht Club

Royal Canadian Yacht Club

Toronto Island Marina

Whitby Yacht Club

Québec

Club Nautique de Cap-aux-Meules

Club Nautique du Chenal

Plaisanciers du Havre

Quai Richelieu

Aéroports d'entrée

Ontario

Aéroport Billy Bishop Toronto City

Aéroport régional du Lac Simcoe

Aéroport de Muskoka

Aéroport d' Oshawa

Québec

Aéroport de Charlevoix

Aéroport de Trois-Rivières

Terre-Neuve-et-Labrador

Aéroport régional de Deer Lake

Aéroport international de Stephenville

Nouvelle-Écosse

Aéroport de Port Hawkesbury

Nouveau-Brunswick

Aéroport de Charlo

Alberta

Aéroport international d' Edmonton (prolongation des heures d'ouverture à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7)

À compter de 23 h 59 HAE le 6 septembre 2021 :

Gares maritimes

Ontario

Point Alexandria (traversier de Wolfe Island )

(traversier de ) Pelee Island

British-Columbia

Alaska State Ferry Terminal

Belleville Terminal

Blackball terminal

Washington State Ferry Terminal

Centres de déclaration pour les petits navires

Ontario

Lakeview Park Marina

Lock "I" Port Weller

Miller's Creek Marina

Port Colborne City Dock

Sarnia Bay Marina

Scudder's Marine

Et à compter de 23 h 59 HAE le 19 septembre 2021 :

Gare maritime

Ontario

Traversier Walpole Island

Faits en bref

Avant de se présenter à la frontière, les voyageurs doivent s'informer et comprendre pleinement leurs obligations en vérifiant s'ils sont autorisés à entrer au Canada et en consultant la page Web Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada.

Les voyageurs autorisés à entrer au Canada sont toujours tenus de présenter un résultat négatif au test moléculaire COVID-19 effectué avant l'arrivée au Canada au plus tard 72 heures avant l'arrivée au Canada ou un résultat positif antérieur effectué entre 14 et 180 jours avant le départ pour le Canada. Ils doivent fournir la preuve du résultat de leur test à un agent du gouvernement du Canada à la frontière. Les tests d'antigènes, souvent appelés « tests rapides », ne sont pas acceptés.

Les voyageurs entièrement vaccinés doivent soumettre leurs renseignements obligatoires, notamment une preuve de vaccination numérique en français ou en anglais, dans ArriveCAN (au moyen de l'application ou du portail Web) dans les 72 heures précédant leur arrivée à la frontière (ou à leur entrée au Canada dans par voie maritime).

Les voyages discrétionnaires (non essentiels) effectués par des personnes provenant de pays autres que les États-Unis, y compris celles qui sont entièrement vaccinées, demeurent interdits. Il n'y a pas non plus de changement dans les exigences en matière de dépistage et de quarantaine pour les autres voyageurs qui ne sont pas entièrement vaccinés mais qui sont admissibles au Canada, comme ceux qui entrent de plein droit.

Tous les autres aéroports d'entrée et centres de déclaration des petits navires qui ont été temporairement suspendus demeurent fermés afin d'assurer la souplesse opérationnelle de l'ASFC tout en continuant à soutenir les efforts du gouvernement du Canada pour réduire le risque de la COVID-19 pour les Canadiens.

Le Canada va de l'avant avec ces mesures, mais il est important de noter que les restrictions à la frontière américaine demeurent en place pour les voyages non essentiels pour le moment. Pour obtenir des renseignements sur les exigences des États-Unis, veuillez communiquer avec le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis.

