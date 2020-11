COVID-19 - La Ville de Montréal propose une programmation hivernale diversifiée et adaptée à la crise sanitaire

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est fière de présenter une programmation hivernale 2020-2021 diversifiée et adaptée à la crise sanitaire, qui saura combler la population et soutenir les commerçants montréalais pendant la saison froide.

Plusieurs initiatives seront tout d'abord mises en place sur les artères commerciales de Montréal afin d'attirer les Montréalaises et les Montréalais, d'égayer leur expérience de magasinage et de soutenir les efforts des commerçants locaux qui ont plus que jamais besoin du soutien de la population en ces temps difficiles.

Ainsi, à temps pour les Fêtes, 25 stations hivernales verront le jour dans 17 arrondissements. Ces installations ludiques, dotées de mobilier urbain et d'éclairages colorés, égaieront des places publiques, des parcs, des stationnements ou des espaces vacants, tous situés à proximité des pôles commerciaux. Ces stations, créées par des équipes multidisciplinaires composées de designers et d'architectes d'ici, chapeautées par le Bureau du design de la Ville de Montréal, visent à encourager la population à visiter les artères commerciales et à soutenir les commerçants locaux. Cette initiative est dotée d'une enveloppe de 600 000$ et fait partie du plan d'aide de 6 M$ lancé en vue de la période des Fêtes, qui prévoit notamment du stationnement gratuit sur rue toute la fin de semaine, partout à Montréal, des heures d'ouverture prolongées pour les commerces qui le souhaitent et des aires d'attente de 15 minutes pour les restaurants qui offrent des commandes pour emporter.

« Cette année, l'ensemble de la communauté montréalaise, les arrondissements, les commerçants, les designers et les artistes, entre autres, ont mis la main à la pâte pour offrir un peu de magie aux Montréalaises et aux Montréalais et pour les inciter à encourager leurs commerçants locaux en cette période des Fêtes si particulière. En plus des stations hivernales, la population pourra profiter de nombreux marchés de Noël un peu partout à Montréal, de l'illumination du centre-ville, d'un parcours hivernal ludique à Sainte-Geneviève ou de l'exposition sur les 100 ans des Archives nationales du Québec, sur la rue Saint-Denis. Il y aura de tout pour tous et nous encourageons fortement les Montréalaises et les Montréalais à visiter leurs artères commerciales en vue de leurs achats des Fêtes », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Programmation sportive

À l'aube d'un hiver qui se déroulera sous le signe de la lutte contre la COVID-19, la Ville de Montréal a également mis sur pied une programmation sportive variée et accessible afin d'offrir à la population l'occasion de se dégourdir les jambes et de prendre l'air. Ainsi, tous les grands parcs offriront des sentiers de ski de fond, de randonnée et de raquettes. Les parcs de l'Anse-à-l'Orme, du Cap Saint-Jacques et de Pointe-aux-Prairies offriront, de plus, des sentiers de fat bike. Les enfants pourront, quant à eux, glisser au parc Grovehill, à Lachine, ou au parc Ignace-Bourget, dans le Sud-Ouest. Des patinoires extérieures seront également offertes pour le patin libre dans les différents arrondissements.

Le parc Jean-Drapeau ne sera pas en reste. Une programmation spéciale a été mise sur pied en collaboration avec la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau. À partir du 19 décembre, plusieurs activités gratuites seront offertes au parc Jean-Drapeau, dont certaines pour la première fois. Ainsi, des sentiers pédestres, des sentiers de ski de fond, un sentier historique en raquette organisé avec le Musée Stewart, l'exposition extérieure « Océans », présentée par la Biosphère, une patinoire réfrigérée, des randonnées découvertes pour observer les oiseaux, la faune et la flore, un parcours de Fatbike et de la glissade libre seront offerts aux Montréalaises et aux Montréalais.

Gratuité et réservation en ligne

Pour la première fois cette année, la population pourra réserver en ligne les équipements qu'elle souhaite louer au parc Jean-Drapeau ou dans le réseau des grands parcs de Montréal. De plus, la location d'équipement sera gratuite pour les 18 ans et moins, ce qui permettra à toutes les familles de Montréal de profiter de l'hiver et de tout ce que Montréal a à offrir.

« Une bonne façon d'apporter un peu de bonheur dans nos vies pendant l'hiver est d'intégrer la pratique de sports à notre routine. Grâce à nos grands parcs, les Montréalaises et Montréalais pourront pratiquer des sports d'hiver partout sur l'île. Nous nous sommes assurés d'offrir à la population plusieurs belles options pour se dégourdir les jambes et prendre l'air dans le respect des consignes sanitaires », a conclu la mairesse Valérie Plante.

