COVID-19 : L'ASFC reprend ses services dans la plupart des centres de déclaration pour les petits navires

OTTAWA, ON, le 19 mai 2022 /CNW/ - Agence des services frontaliers du Canada

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe tous les voyageurs qui entrent au Canada par voie maritime que, dès le 20 mai 2022, le service reprendra à la plupart des centres de déclaration pour les petits navires, ce qui représente plus de 300 sites. Ces changements font partie d'une approche progressive visant à rouvrir graduellement les sites de l'ASFC encore touchés par les mesures temporaires mises en place en raison de la COVID-19.

Le centre de déclaration de Sand Point Lake, en Ontario, restera fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de dégâts des eaux causés par une inondation.

En outre, à la suite d'un examen approfondi, les services de l'ASFC resteront suspendus aux sites suivants jusqu'à nouvel ordre :

En Ontario :

Caiger's Motel, Rockport

Dunnville Town Docks, Dunnville

Marina Funny Farm, St Williams

Yacht-club Lakeside , Port Colbourne

, Port Colbourne Portside Marina Inc. Port Stanley

West Dock, île Pelée

Au Québec :

Quai municipal de Philipsburg

Les voyageurs sont invités à consulter la page Exigences en matière de déclaration pour les plaisanciers privés pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'entrée au Canada par bateau.

Principaux conseils de voyage

Tous les voyageurs qui entrent au Canada par voie maritime doivent signaler leur arrivée à l'ASFC sans délai. Tous les voyageurs, y compris ceux qui ont un droit d'entrée (citoyens canadiens, résidents permanents et personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens ), doivent soumettre leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN avant ou au moment d'entrer au Canada à un point d'entrée maritime.

par voie maritime doivent signaler leur arrivée à l'ASFC sans délai. Tous les voyageurs, y compris ceux qui ont un droit d'entrée (citoyens canadiens, résidents permanents et personnes inscrites en vertu de la ), doivent soumettre leurs renseignements obligatoires dans ArriveCAN avant ou au moment d'entrer au à un point d'entrée maritime. Au moment d'entrer les détails de leur voyage dans ArriveCAN, les voyageurs seront priés de choisir le point d'entrée par lequel ils prévoient d'entrer au Canada . Si le point d'entrée, également connu sous le nom de centre de déclaration maritime, où ils ont l'intention d'entrer ne figure pas dans la liste déroulante, ils devront choisir tout autre point d'entrée figurant dans la liste. En sélectionnant un point d'entrée disponible, les voyageurs pourront passer à l'écran suivant et compléter leur soumission dans ArriveCAN. Il s'agit d'une situation temporaire jusqu'à ce que la liste de tous les centres de déclaration pour les petits navires soit mise à jour dans ArriveCAN. D'ici là, les voyageurs pourront quand même entrer par les centres de déclaration maritime qui ont rouvert.

. Si le point d'entrée, également connu sous le nom de centre de déclaration maritime, où ils ont l'intention d'entrer ne figure pas dans la liste déroulante, ils devront choisir tout autre point d'entrée figurant dans la liste. En sélectionnant un point d'entrée disponible, les voyageurs pourront passer à l'écran suivant et compléter leur soumission dans ArriveCAN. Il s'agit d'une situation temporaire jusqu'à ce que la liste de tous les centres de déclaration pour les petits navires soit mise à jour dans ArriveCAN. D'ici là, les voyageurs pourront quand même entrer par les centres de déclaration maritime qui ont rouvert. Les voyageurs doivent vérifier s'ils sont autorisés à entrer au Canada et s'ils remplissent toutes les exigences d'entrée avant de se rendre à la frontière.

Liste des centres de déclaration pour les petits navires rouverts à compter du 20 mai 2022 : COVID-19 : L'ASFC reprend ses services dans la plupart des centres de déclaration pour les petits navires.

À compter du 20 mai 2022, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reprendra ses services dans la plupart des centres de déclaration pour les petits navires, comme l'indique la liste ci-dessous. Ces changements font partie d'une approche progressive visant à rouvrir graduellement les sites de l'ASFC encore touchés par les mesures temporaires mises en place en raison de la COVID-19.

Aperçu des centres de déclaration pour les petits navires où les services de l'ASFC reprendront, par province :

Ontario : 255

Québec : 9

Terre-Neuve : 8

Nouveau-Brunswick : 14

Nouvelle-Écosse : 11

Manitoba : 1

: 1 Alberta : 1

: 1 Colombie-Britannique : 17

Les voyageurs sont invités à consulter la page Exigences en matière de déclaration pour les plaisanciers privés pour des renseignements supplémentaires sur l'entrée au Canada par bateau.

Ontario : 255 centres de déclaration

Marina Acali Place, Lasalle

Alexandra Yacht Club, Toronto

Amherstburg Yacht Club, Amherstburg

Andress Boat Works, Rockport

Aquatic Park Sailing Club, Toronto

Yacht-Club Ashbridges Bay, Toronto

BASF Dock, rue Senator, Lasalle

Bay of Quinte Yacht Club, Belleville

Marina Bayview Harbour, Port Rowan

Beachgrove Golf and Country Club, Windsor

Beacon Marina (Jordan Harbour),Jordan Station

Beattie's Sunset Marina, LaSalle

Belle River Municipal Marina, Belle River

Marina Bellevue, Sault Ste. Marie

Bertie Boating Club, Ridgeway

Port Betamik, Dunnville

Big Tub Harbour Resort, Tobermory

Black Creek, Niagara Falls

Quai gouvernemental de Blind River, Blind River

Bluffer's Park Public Launch, Scarborough

Bluffer's Park Yacht Club, Scarborough

Boathouse Tavern and Restaurant, Rockport

Boblo Island, Amherstburg

Bogey's Inn, Sombra

Marina Booth's Harbour, St. Williams

Marina Bridgeview, Point Edward

Brockville Blockhouse Island, Brockville

Yacht-club de Brockville, Brockville

Bronte Harbour, Oakville

Bronte Harbour Yacht Club, Hamilton

Parc provincial de Brown's Bay, Lansdowne

Bruce Mines Marina, Bruce Mines

Club de canotage Buffalo, Ridgeway

Yatch-club Buffalo, Ridgeway

Caiger's Motel, Rockport

Canada Club Basset Island, Walpole Island

Yacht-club Cathedral Bluffs, Scarborough

Marina Cedar Cove, Forest (Lambton Shores)

Yatch-club de Cedar Island, Kingsville

CFB Kingston Yacht Club, Kingston

BFC Trenton Yacht Club, Astra

Chatham City Dock, Chatham

Chippawa Boat Launch, Niagara Falls

Chippawa Riverside Courtesy Dock, Niagara Falls

Christine's on the River-Marina Bar and Grill, Port Franks

Clark's Bus and Marina Ltd, Gananoque

Marina Cobourg, Cobourg

Marina Colchester Harbour, Colchester

Marina Collins Bay, Collins

Bassin Confédération, Kingston

Marina Cooper's, Amherstburg

Corunna, Corunna

Cove Marina Ltd., Tilbury

Crate Marine Belleville, Belleville

Marina Credit Village, Mississauga

Marina Creg Quay, Bainsville

Marina Crysler Park, Cornwall

Cyclone Island, Cyclone Island

Marina Deerbrook, St. Joachim

Dovercraft Marine, Port Dover

Club de bateaux de Dunnville, Dunnville

Dunnville Town Docks, Dunnville

Marina Ecarte, Port Lambton

Erie View Marine, Kingsville

Marina Erieau, Erieau

Yacht-club Etobicoke, Etobicoke

Marina Fin and Feather, St. Williams

Fisherman's Pier (Burlington Canal), Burlington

Marina Foran's, Grimsby

Marina Frenchman's Bay, Pickering

Yatch-club Frenchman`s Bay, Pickering

Marina Funny Farm, St. Williams

Marina Galop Canal, Iroquois

Bureau de l'ASFC de Gananoque, Gananoque

Gananoque Inn, Gananoque

Marina municipale de Gananoque, Gananoque

GBL Ivy Lea Dock, Lansdowne

George's Marine and Sports, Kingston

Marina Gilbert, Brockville

Glen House Resort, Lansdowne

Quai de Gore Baylle Manitoulin, île Manitoulin

Port de Grand Bend, Grand Bend

Centre de la marina de Grays Creek, Cornwall

Greater Niagara Boat Club, Niagara Falls

Grenadier Island Golf and Country Club, Mallorytown

Port de Hamilton Ouest - Marina James Street, Hamilton

Port de Hamilton Ouest - Marina de la rue McNab, Hamilton

Hanlan's Point, Toronto

Yatch-club Harbour City, Toronto

Marina Harbour Lights, Bayfield

Harbourfront Dock, Kenora

Yatch-club Highland, Scarborough

Marina Hilltop Lodge, St. Williams

Plage Hilton, Hilton Beach

Marina Port Holiday, Lasalle

Marina Hoover's, Nanticoke

Houseboat Holidays, Gananoque

Inner Bay Marina and Trailer Park, St. Williams

Island View Marine Store and Marina, Lasalle

Yatch-club Island, Toronto

Ivy Lea Inn Resort & Restaurant, Lansdowne

Ivy Lea Township Dock, Lansdowne

Yacht-club Kanagio, Port Stanley

Marina de Kettle Creek, Port Stanley

Marina municipale Kincardine, Kincardine

Marina de Kingston, Kingston

Kingston Mills, Kingston

Yatch-club de Kingston, Kingston

Marina Kit-Wat, Sauble Beach

Yacht du lac Huron, Sarnia

Marina Lakecourt, Grimsby

Lakefront Promenade Public Marina, Mississauga

Yatch-club Lakeshore, Etobicoke

Yacht-club Lakeside, Port Colborne

Yatch-club de LaSalle Mariner`s, Windsor

Marina municipale de Leamington, Leamington

Bateau-club Leander, Hamilton

Marina Light House Cove, Tilbury

Lighthouse Marina, Port Franks

Marina Lion's Head, Lion's Head

Little Current Town Dock, Meldrum Bay

Lock 8 Welland Canal, Port Colborne

Loyalist Cove Marina, Bath

Luken Marina Inc., Tilbury

Yatch-club Macassa Bay Hamilton, Hamilton

Marina MacDonald Turkey Point, Turkey Point

Marina Maitland Valley, Goderich

Marie Curtis Public Launch, Toronto

Marina Quay West, Toronto

Marina Shores, Port Rowan

Port de Meaford, Meaford

Meldrum Bay (Ile Manitoulin), Ile Manitoulin

Marina Melton Bros, Kingsville

Midland Town Dock, Midland

Misty Isles Lodge, Lansdowne

Baie Mitchell's, Baie Mitchell's

Marina Mohawk, Lowbanks

Murray Canal/Brighton Road Swing Bridge, Carrying Place

Marina Nautical Nest, Port Lambton

Marina Newcastle, Newcastle

Marina Newport, Stoney Creek

Club de voiliers de Niagara-on-the-Lake, Niagara-on-the-Lake

North Erie Marina/Trailer Park Ltd., Port Bruce

Club Oakville, Oakville

Oakville Harbour Marina, Oakville

Oakville Power Boat Club, Oakville

Oakville Yacht Squadron, Oakville

Marina Old Cut Boat Livery, Port Rowan

Marina Ontario Place, Toronto

Marina Owen Sound, Owen Sound

Owen Sound Town Dock, Owen Sound

Marina Park Haven, LaSalle

Parry Sound Town Docks, Parry Sound

Marina Peck's, Lansdowne

Quais municipal de Port Burwell, Port Burwell

Port Credit Harbour Marina, Mississauga

Marina de Port Credit, Mississauga

Port Credit Public Launch, Mississauga

Marina de l'embarcadère de Port Dalhousie, St. Catharines

Port Dalhousie Transient Dock, St. Catharines

Yatch-club de Port Dalhousie, Port Dalhousie

Marina Port Darlington, Bowmanville

Passage de Port Dover, Port Dover

Port Dover Harbour Marina, Port Dover

Yacht-club dee Port Dover, Nanticoke

Port Elgin Harbour, Port Elgin

Port Franks' Marina Conservation Authority, Port Franks

Yacht-club de port Glasgow, Aldborough

Marina de Port Hope, Port Hope

Marina de Port Maitland, Port Maitland

Club de voile de Port Maitland, Port Maitland

Port Rowan Harbour, Port Rowan

Port Severn, écluse 45, Port Severn

Port Stanley Sailing Squadron, Port Stanley

Port Weller (Canal Welland), Port Weller

Marina de Port Whitby, Whitby

Portside Marina Inc., Port Stanley

Port Olympic Portsmouth, Kingston

Posts Marine, Port Rowan

Prescott Town Dock, Prescott

Marina Presqu'Ile Landing, Brighton

Yatch-club Prince Edward, Picton

Marina Prinyer's Cove, Picton

Port Puce River, Tecumseh

Yatch-club Queen City, Toronto

Queenston Sand Dock Public Ramp, Queenston

Raisin River, South Lancaster

Ranta K Walter Memorial Park and Marina, Amherstburg

Richards Landing, Richards Landing

Riverfront Harbour Marina, LaSalle

Marina de Riverside, Windsor

Marina Roberta Bondar/Delta Motel, Sault Ste. Marie

Rochester Place Resort Inc., Belle River

Marina Roger's, Summerstown

Royal Canadian Legion, Cardinal

Yatch-club Royal Hamilton, Hamilton

Rusty Myers Fly-in Fishing and Hunting Outpost, Fort Frances

Marina Sandboy, Port Rowan

Yatch-club Sarnia, Sarnia

Sauble River Marina and Lodge Resort, Sauble Beach

Marina Saugeen, Southampton

Scarborough Bluffs Sailing Club, Scarborough

Marina Seven Winds, Port Franks

Shady Akers, St. Williams

Marina Smugglers Cove, Niagara-on-the-Lake

Marina municipale de Snug Harbour, Goderich

Marina Sorting Gap, Fort Frances

Marina de Southampton, Southampton

Club de voiles de Southport, Tecumseh

Spencers Riverfront Cottages, Gananoque

Marina Spider Bay, Little Current

Marina St. Catharines, Port Weller Est St. Catharines

St. Clair Boating and Marina, Port Lambton

Marina de St. Clair, LaSalle

St. Lawrence Marina, Johnstown

Marina Stan, Port Stanley

Yacht-club Sturgeon Cove, Leamington

Marina Sugarloaf, Port Colborne

Quai gouvernemental de Summerstown, Summerstown

Marina Summerstown, Cornwall

T.J. Guild Marine Ltd, Mallorytown

Tall Ships Landing Marina, Brockville

Yatch-club Thames River, Lakeshore

The Boat Warehouse, Lansdowne

The Boulevard Club, Toronto

The Landing at Ivy Lea, Lansdowne

Thessalon Government Docks, Thessalon

Tip of the Bay Picton, Picton

Marina de Tobermory, Tobermory

Club Catamaran de Toronto, Toronto

Toronto Harbourfront, Toronto

Yatch-club Toronto Humber, Etobicoke

Toronto Hydroplane and Sailing Club, Toronto

Toronto MultiHull Cruising Club, Toronto

Toronto Outer Harbour Marina, Toronto

Marina Toronto Pier 4, Toronto

Toronto Sailing Club, Toronto

Port de Towle, Leamington

Marina Treasure Island, Kingston

Marina Trent Port, Trenton

Yatch-club Trident, Trident

Marina Tunnel Bay, Brockville

Victoria Park (Belleville) Government Dock, Belleville

Marina du Village Bayfield, Bayfield

Marina Village Quay, Lansdowne

Marina municipale de Wallaceburg, Wallaceburg

Marina Waupoos, R.R. 4 Picton

Port de Wellington, Wellington

West Dock, Pelee Island

Westport Marina (Lasalle Ltd.), LaSalle

Quai Whirlpool Jetboat, Niagara Falls

Baie Whiskey, Hilton Beach

Marina Wiarton, Wiarton

William's Marine Services, Lansdowne

Yatch-club de Windsor, Windsor

Québec : 9 centres de déclaration

Quai de Cedarville, Ogden

Yacht-club de Chicoutimi, Chicoutimi

Club Nautique de Baie Comeau, Baie-Comeau

Club Nautique de Gaspé, Gaspé

Club Nautique de Sept-Iles, Sept-Iles

Highwater - Quai de Leadville

Marina de la Ville de la Baie (Anse-à-Benjamin), Ville de la Baie

Marina du Vieux-Port, Quebec

Miller Camping, Clarenville

Terre-Neuve-et-Labrador : 8 centres de déclaration

Bay of Islands Yacht Club, Corner Brook

Burin Wharf, Burin

Clarenville Marina, Clarenville

Grand Bank Wharf, Grand Bank

Marystown Wharf, Marystown

St. Lawrence Wharf, Fortune

Stephenville Marina, Stephenville

Nouveau-Brunswick : 14 centres de déclaration

Bayside Wharf, Bayside

Caraquet Marina, Caraquet

Dalhousie Marina, Dalhousie

Digby Marina, Digby

Fairhaven Wharf, Deer Island

Leonardville Wharf, Deer Island

Lord's Cove Wharf, Deer Island

North Head Wharf, Grand Manan

Saint John Marina, Grand Bay

Saint John Market Slip, Saint John

Saint John Power Boat, Saint John

Seal Cove Wharf, Grand Manan

Stuart Town Wharf, Deer Island

Royal Kennebecasis Yacht Club, Saint John

Nouvelle-Écosse : 11 centres de déclaration

Digby Fisherman's Wharf, Digby

Fisheries Museum of the Atlantic, Lunenburg

Hector Quay Visitors Marina, Pictou

Liverpool Government Wharf-Brooklyn Marina, Liverpool

Lunenburg Yacht Club, Lunenburg

Marina de Pictou, Pictou

Port Bickerton, Port Bickerton

Port Hawkesbury Government Wharf, Port Hawkesbury

Shelburne Harbour Yacht Club, Shelburne

Marina St. Peter's Lion Club, St. Peter`s

White Gull Restaurant and Marina, Lockeport

Manitoba : 1 centre de déclaration

Lake Metigoshe

Alberta : 1 centre de déclaration

Waterton Lakes Park, Waterton Park

Colombie-Britannique : 17 centres de déclaration

Atlin, Atlin

Bedwell Harbour, Pender Island

Cabbage Island, Cabbage Island

Campbell River Coast Marina, Campbell River

Canadian Forces Sailing Association, Victoria

Discovery Harbour Marina, Campbell River

Ganges Harbour, Salt Spring Island

Horton Bay, Mayne Island

Baie Mayne, Mayne Island

Montague Harbour Marina, Galiano Island

Port Browning, Pender Island

Prince Rupert Yacht Club, Prince Rupert

Royal Vancouver Yacht Club Scott Point Outstation

Saltspring Royal Victoria Yacht Club Outstation, Salt Spring Island

Sidney RVYC Outstation, Sidney

Telegraph Creek, Telegraph Creek

Marina Townsite, Nanaimo

