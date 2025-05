OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) joue un rôle important dans la lutte contre le trafic de fentanyl, de ses précurseurs et d'autres drogues dangereuses. Aujourd'hui, l'ASFC a rendu publics les résultats de l'opération Blizzard.

Lancée dans le cadre du Plan frontalier du Canada, l'opération Blizzard était une opération intensive d'un mois (du 12 février au 13 mars), menée à l'échelle nationale, afin d'intercepter le fentanyl et d'autres drogues illégales dans des envois postaux, par fret aérien ou par conteneurs maritimes.

Au cours de l'opération, les agents et les agentes des services frontaliers ont examiné les envois, en accordant une attention particulière au courrier, fret aérienne et conteneurs maritime à destination des États-Unis. Ils ont donné suite à un nombre accru de signalements du Centre national de ciblage de l'ASFC, fondés sur des évaluations de risque. Au total, l'ASFC a procédé à plus de 2 600 saisies de stupéfiants et de précurseurs présumés dans tout le pays. 67,5 % de toutes les saisies concernaient des stupéfiants illégaux provenant des États-Unis, tandis que 17,5 % concernaient des stupéfiants destinés aux États-Unis. Parmi celles-ci, on compte :

116 saisies de fentanyl (1,73 kg), effectuées en Colombie-Britannique, au Québec et en Alberta . Sur ces saisies, 1,44 kg étaient en route vers les États-Unis et 0,26 kg vers d'autres pays;

17 saisies de méthamphétamine (5,38 kg et 89 comprimés);

24 saisies de cocaïne (13 kg);

26 saisies d'héroïne (0,19 kg);

17 saisies d'opium (38,84 kg et 11 bouteilles);

48 saisies de MDMA (2,32 kg et 82 comprimés);

249 saisies de cannabis et de produits dérivés du cannabis.

Au cours de la même période, l'ASFC a communiqué des détails sur d'autres saisies importantes de stupéfiants illégaux :

L'ASFC continuera de déstabiliser la chaîne d'approvisionnement du fentanyl et celle d'autres drogues illicites en interceptant les marchandises de contrebande dans la foulée des efforts majeurs du Canada visant à renforcer la sécurité des frontières et à lutter contre le crime organisé.

Citations

« Je m'engage à servir les Canadiens en assurant la sécurité de nos communautés, en luttant contre la haine et en renforçant nos agences de sécurité. L'opération Blizzard illustre le travail inlassable des agents des services frontaliers qui défendent chaque jour nos frontières et nos communautés contre les drogues dangereuses et les groupes criminels organisés. »

-L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Le fentanyl et les autres drogues illégales constituent une menace pour nos collectivités et pour la sécurité publique. L'Agence des services frontaliers du Canada, avec des initiatives telle que l'opération Blizzard, contribue directement à détecter, perturber et démanteler le commerce du fentanyl.»

- Kevin Brosseau, tsar du Fentanyl

« Le personnel de l'ASFC travaille jour après jour pour empêcher les organisations criminelles d'exploiter nos frontières. Avec l'opération Blizzard, nous avons empêché des stupéfiants, des opioïdes synthétiques et du fentanyl d'atteindre les collectivités tant au pays qu'à l'étranger. Notre engagement à mettre fin au trafic de drogues illégales est inébranlable et nos agents continueront à protéger nos collectivités de ces substances dangereuses. »

- Erin O'Gorman, présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada

Quelques faits en bref

Le fentanyl est un opioïde très puissant. Quelques grains suffisent pour tuer une personne. Il s'agit d'une drogue dangereuse qui est 20 à 40 fois plus puissante que l'héroïne et 100 fois plus puissante que la morphine. Le risque de surdose accidentelle est donc très élevé.

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. La réponse de l'ASFC à la crise des opioïdes consiste notamment à collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux chargés de l'application de la loi afin d'identifier et d'appréhender les personnes, les groupes et les entreprises soupçonnés d'être impliqués dans le trafic transfrontalier de drogues et de substances illicites.

L'ASFC collabore également avec Santé Canada pour surveiller les menaces nouvelles et émergentes de substances non réglementées qui pourraient être utilisées pour la production illégale de substances contrôlées, ce qui pourrait mener à l'inscription de ces produits chimiques à l'annexe de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .

. Contactez la ligne de surveillance frontalières pour signaler toute activité transfrontalière suspecte en utilisant notre formulaire Web sécurisé ou en appelant sans frais le 1-888-502-9060.

