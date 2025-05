HALIFAX, NS, le 28 mai 2025 /CNW/ - Le 5 mai 2025, des agents des services frontaliers au port d'Halifax, avec l'aide d'agents du renseignement de l'ASFC, ont examiné un conteneur maritime qui était destiné à l'exportation vers la Barbade. Au cours de l'examen, les agents ont découvert 1 610 kilogrammes de cannabis présumé, d'une valeur de près de 12 millions de dollars. Les drogues avaient été faussement déclarées comme des carreaux sur les documents fournis aux agents de l'ASFC et avaient été dissimulées dans 80 boîtes réparties dans le conteneur.

Le cannabis et tous les éléments de preuve ont été transférés à la Police fédérale de la Région de l'Est de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en Nouvelle-Écosse, pour la suite de l'enquête.

L'ASFC et la GRC collaborent à des enquêtes afin de prévenir la contrebande de drogues illégales et d'empêcher le crime organisé de menacer la sécurité et le bien-être des collectivités. Bien que le cannabis soit légal au Canada, le mouvement transfrontalier illicite de cannabis constitue une infraction criminelle grave, punissable d'une peine maximale d'emprisonnement de 5 ans en vertu de la Loi sur les douanes et de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis.

Citations

« Le travail diligent de l'équipe chargée de l'examen des conteneurs et des agents du renseignement de l'Agence des services frontaliers du Canada permet d'assurer la sécurité des frontières du Canada. L'importation ou l'exportation illégale de cannabis est une infraction criminelle grave. L'interception de cette expédition témoigne de notre engagement soutenu en faveur de la sécurité publique au Canada et ailleurs. »

- Dominic Mallette, directeur général régional, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration





investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, tout en assurant la sécurité des Canadiens. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à l'adresse suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration Les agents de l'ASFC à l'Installation d'examen des conteneurs d' Halifax sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui arrivent au Canada ou qui en sortent.





sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui arrivent au Canada ou qui en sortent. Grâce à une étroite collaboration avec d'autres organismes d'exécution de la loi, notamment la GRC, l'ASFC utilise les données, le renseignement et des indicateurs de risque pour repérer les marchandises illégales qui traversent la frontière.





L'Agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes pour repérer et intercepter la contrebande. Ces activités donnent sans cesse lieu à de nombreuses saisies à l'échelle du pays et à différentes accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et du Code criminel .





et du . Pour connaître les dernières statistiques en matière de saisies, consultez la page des saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada.





Si vous possédez des renseignements sur des activités suspectes à la frontière, appelez la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias Agence des services frontaliers du Canada, [email protected]