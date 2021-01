COVID-19 - Accessibilité à des places assises et à des postes informatiques dans les bibliothèques de Montréal

MONTRÉAL, le 17 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le respect des normes sanitaires en vigueur et en conformité avec les dernières directives décrétées par le Gouvernement du Québec, Montréal annonce l'accès à des places assises individuelles et à des postes informatiques dans son réseau de bibliothèques, à compter du lundi 18 janvier 2021.

Les places et postes informatiques sont limités et pourront être assignés sur réservation en contactant les bibliothèques par téléphone ou sur place, la veille ou le jour même de la visite. En raison du couvre-feu en vigueur, les horaires ont également été adaptés. Pour tous les détails, les usagers sont invités à consulter le site des Bibliothèques de Montréal.

Le prêt de documents sur réservation est maintenu, de même que l'abonnement sur place et à distance . Sur les lieux, les consignes de santé publique sont en vigueur et doivent être respectées en tout temps, notamment le port du couvre-visage, la distanciation de 2 mètres, etc.

Mentionnons que l'accès aux collections à l'intérieur des bibliothèques demeure interdit jusqu'à nouvel ordre. Les citoyennes et citoyens sont invités à découvrir la bibliothèque numérique , de même que les activités en ligne .

