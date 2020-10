Le gouvernement du Canada investit 35 000 dollars pour la réfection des installations de l'organisme

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Bouger, faire des activités et se faire des amis, c'est important, même après 50 ans!

En cette Journée internationale des personnes âgées, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, accompagnée de Marie-France Lalonde, députée d'Orléans, a annoncé que le gouvernement du Canada a accordé la somme de 35 000 dollars à l'organisme Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) pour la rénovation de ses installations, rendue grandement nécessaire.

Grâce à ces fonds versés par l'entremise du Fonds pour les espaces communautaires, le RAFO pourra remplacer le revêtement de la toiture de sa grande salle et l'isolation existante. À la suite de ces travaux, il pourra organiser davantage d'activités de façon sécuritaire, tandis que ses locaux deviendront plus accessibles aux membres de la communauté francophone de la région.

Citations

« Les experts s'entendent pour le dire : l'isolement et la sédentarité sont néfastes pour nos aînés, tant du point de vue psychologique que physique. C'est pour cette raison que nous devons veiller à leur offrir des lieux sécuritaires où ils peuvent participer à des activités, en français, et faire des rencontres au sein de leur communauté. Un esprit sain dans un corps sain, c'est vrai à tout âge. »

- L'honorable Mélanie Joly

« Je suis ravie de l'investissement du gouvernement fédéral qui permettra d'améliorer l'infrastructure du centre du Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa et, ainsi, d'assurer un milieu sécuritaire pour la tenue de ses activités. »

- Marie-France Lalonde, députée d'Orléans

« Le RAFO est fier d'offrir aux aînés francophones de la région un centre qui bourdonne d'activités et leur permet ainsi d'être actifs et productifs. De plus, le centre permet à tous ses bénévoles de mettre à profit leurs connaissances et leur expertise au bénéfice des autres membres et de la communauté. »

- Pierre Benoit, président, Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa

Les faits en bref

Bien implanté dans la région d'Ottawa, le Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) est un centre d'activités, de divertissement et d'apprentissage sans but lucratif destinés aux retraités francophones de 50 ans ou plus.

Depuis 2005, l'organisme est propriétaire d'une ancienne école primaire qu'il a convertie en centre de vie active où ses membres peuvent briser l'isolement, bouger et profiter d'une multitude d'activités et de services offerts en français.

Depuis plus de deux ans, le besoin en rénovations des locaux de la RAFO se fait sentir, particulièrement durant l'hiver, puisque la toiture de la grande salle coule en période de gel et de dégel. Pour cette raison, l'organisme doit parfois reporter des activités ou refuser l'utilisation de cet espace par d'autres groupes communautaires de la région.

Les travaux, qui consistent à refaire le revêtement de la grande salle et son isolation, viennent de commencer et se termineront au début d'octobre.

Le Fonds pour les espaces communautaires permet aux communautés vivant en situation minoritaire de construire de nouveaux centres communautaires et culturels; de rénover et de moderniser les infrastructures existantes; et d'ajouter des espaces polyvalents pour les communautés.

