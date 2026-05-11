Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 12 mai 2026

QUÉBEC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 12 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Période de questions et réponses orales

Heure : 14 h

Lieu : Assemblée nationale, Québec

Coup d'envoi des festivités de la fête nationale 2026

Heure : 16 h

Lieu : Québec, Québec

Pour l'occasion, la première ministre sera accompagnée du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, du ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, et de la vice-présidente, Contenus de Télé-Québec, Mme Nadine Dufour.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Mme Julie Morin à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]