Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 8 mai 2026

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 8 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Conférence de presse en matière de services et de soins de santé

Heure : 10 h 30

Lieu : Mercier

Pour l'occasion, la première ministre sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, et de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Antoine de la Durantaye à l'adresse [email protected].

Rencontre avec la mairesse de Mercier et préfète de la MRC de Roussillon, Mme Lise Michaud (fermé aux médias)

Heure : 11 h 30

Lieu : Mercier

Pour l'occasion, la première ministre sera accompagnée de la députée de Châteauguay, Mme Marie-Belle Gendron.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]