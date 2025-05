Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce propose un programme de ruelles vertes 2.0 : un nouvel élan pour des espaces publics plus inclusifs

MONTRÉAL, le 6 mai 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est fier d'annoncer le lancement de sa version 2.0 du programme de ruelles vertes : le Programme d'aménagement des ruelles et des espaces publics sous-utilisés. Ce nouveau cadre vise à transformer encore plus d'espaces urbains en milieux de vie durables et accueillants.

Certains voisinages n'ayant pas accès à une ruelle, la volonté de l'Arrondissement d'étendre la possibilité d'aménagement de tiers lieux par des citoyens à d'autres types d'espaces (terre-plein, cul-de-sac, espace dans un parc, etc.) permettra à tous de bénéficier des mêmes avantages que les riverains d'une ruelle.

Parmi les avantages reconnus de ce type de lieux se trouvent la création d'espaces de vie sécuritaires, l'amélioration du sentiment d'appartenance à son quartier, l'embellissement du milieu de vie, et dans le cas d'un espace verdi, une amélioration de la qualité de l'air et la réduction des îlots de chaleur.

Les OBNL reconnus par l'Arrondissement pourront aussi proposer des projets : en appuyant les démarches d'un groupe ou s'engager à être eux-mêmes porteurs du projet.

« Ce nouveau programme incarne notre vision d'un territoire où chaque espace, grand ou petit, peut devenir un lieu de rencontre, de partage et de vie collective », a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. « En élargissant les possibilités d'aménagement à d'autres types d'espaces publics, nous affirmons notre volonté de bâtir des quartiers plus inclusifs, plus verts et plus solidaires, tout en donnant aux citoyennes et citoyens les moyens de transformer leur milieu de vie. »

Dépôt d'un projet

Les organismes à but non lucratif reconnus et groupes de résidentes et résidents peuvent déposer une demande d'ici le 15 juin 2025. Les projets retenus recevront un soutien financier. Pour tous les détails, consultez la page Aménager une ruelle verte ou un espace public sur Montréal.ca

