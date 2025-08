Un investissement de 8,5 M$ pour le réaménagement permanent de la Promenade Jean-Brillant dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - Le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce octroie 8,5 M$ pour compléter le réaménagement du secteur de la Promenade Jean-Brillant, lors de la séance du Conseil du lundi 4 août 2025.

Ce montant s'ajoute aux 6,2 M$ déjà engagés pour la réfection du parc Jean-Brillant, adjacent à la Promenade, où les travaux de réfection du chalet de parc, de relocalisation de la pataugeoire, d'implantation de noues drainantes végétalisées et de bassins de rétentions des eaux, ont débuté à l'automne 2024. Ces travaux vont permettre de décloisonner le parc et créer de nouveaux accès à la Promenade.

Un secteur névralgique, au cœur du village Côte-des-Neiges

Le tronçon de 230 mètres de la rue Jean-Brillant dessert une grande diversité d'usagers, étant entouré de l'Université de Montréal, d'HEC Montréal, d'une école primaire, de nombreux immeubles d'habitations, d'une bibliothèque municipale, de l'artère commerciale du chemin de la Côte-des-Neiges et du métro du même nom. En 2019, on dénombrait, au cœur de ce secteur névralgique, le passage de 15 000 piétons quotidiennement, soit une fréquentation piétonne de 91%. La part modale des automobilistes ne représentait alors que 9%.

Un réaménagement qui sécurise les déplacements et favorise la résilience climatique

Le projet a pour objectif d'améliorer les infrastructures pour les déplacements actifs dans le secteur, de contribuer à la résilience climatique du territoire et de créer un milieu de vie sain et durable.

Le nouvel aménagement est conçu de manière à s'harmoniser avec le milieu naturel de la montagne: les plantations reprendront les végétaux du mont Royal alors que l'entrée à partir de l'avenue Decelles, offrira des vues sur l'Oratoire et la montagne. Une place maximale sera allouée à la gestion des eaux de surface permettant de mettre en valeur le mouvement de l'eau et les plantes de milieu humide. Des noues drainantes végétalisées seront implantées en suivant la topographie, de l'ancienne pataugeoire vers le chemin de la Côte-des-Neiges, et rappelleront l'ancien ruisseau Raimbault qui sillonnait le secteur préurbanisation. Un clin d'œil au passé sera marqué à même le pavé, où un motif rappelant les anciennes habitations du secteur, présentes jusque dans les années 60, sera réalisé.

À terme, les travaux de la Promenade Jean-Brillant, résulteront en :

- L'ajout de milieux végétalisés (noues drainantes) pour une meilleure gestion des eaux de pluie.

- La plantation de nouveaux arbres.

- L'ajout de mobilier urbain de qualité.

- Un sol pavé avec traverse piétonne sécurisée et surélevée, ainsi qu'un élargissement des trottoirs.

- L'ajout d'un éclairage adapté visant à sécuriser le parcours des piétons.

- La modification des feux de circulation existants.

En plus des travaux visibles à la surface, des travaux d'infrastructures souterraines (égouts et aqueduc) seront réalisés par le Service de l'eau de la Ville de Montréal.

« Je suis très fière que notre administration concrétise le projet de réaménagement du secteur autour du parc Jean-Brillant, attendu depuis longtemps par la population de Côte-des-Neiges. Une fois les travaux terminés, les gens de Côte-des-Neiges pourront bénéficier d'un lieu plus sécuritaire pour les déplacements à pied, mais aussi d'un milieu de vie plus vert et plus résilient aux changements climatiques. Ce projet témoigne de notre engagement à bâtir des quartiers inclusifs et durables qui répondent aux besoins des gens qui les fréquentent. » a déclaré la mairesse de CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa

Historique du projet : une piétonnisation issue d'une collaboration avec les citoyens

La première ébauche de piétonnisation de la rue Jean-Brillant, entre l'avenue Decelles et le chemin de la Côte-des-Neiges, a débuté à l'automne 2019. Durant les trois années suivantes, différentes étapes de consultations citoyennes ont mené des propositions d'aménagements afin de créer un lieu qui répondre de mieux en mieux aux désirs des citoyennes et citoyens. Les structures d'affichages pour exposition photo, les colonnes d'information et la murale seront conservées.

Potentiel archéologique du site

En raison de sa situation géographique dans les limites du parc patrimonial du Mont-Royal et des changements d'usage à travers le temps, une intervention archéologique sera réalisée au moment de l'excavation. En effet, des documents historiques et des fouilles antérieures nous laissent croire qu'on pourrait y retrouver des traces d'une présence autochtone et eurocanadienne ancienne. Il s'agira de la troisième intervention archéologique dans le secteur du parc Jean-Brillant depuis 2014. Les deux premières s'étant déroulées dans le périmètre actuel du parc.

Un chantier intégré pour une plus grande efficacité

La réunion de démarrage pour le projet de la Promenade est prévue pour septembre 2025. Les travaux devraient débuter à l'automne et s'échelonner sur un an, soit jusqu'à l'automne 2026. La première phase des travaux de réaménagement concerne la section de la rue Jean-Brillant entre le chemin de la Côte-des-Neiges et la rue Gatineau, alors que la deuxième phase vise le tronçon des rues Gatineau à Decelles.

Cette réalisation des travaux en phasage diminuera l'occupation des espaces par un chantier. De plus, l'intégration des travaux avec le Service de l'eau permet d'optimiser les coûts et la réalisation des travaux.

Des communications aux citoyens suivront dans les prochains mois concernant les étapes et les impacts des travaux pour le secteur.

Informations supplémentaires

https://www.realisonsmtl.ca/ruejeanbrillant

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Contact : Ezra De Muns, Conseiller spécial de la mairesse, 438 509-2394