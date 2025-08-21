Le parc Montcalm se réinvente en une oasis urbaine verdoyante, inclusive et résiliente

MONTRÉAL, le 21 août 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie a inauguré hier le parc Montcalm réaménagé, en présence de citoyens et citoyennes du quartier, d'organismes communautaires, ainsi que d'élues et élus locaux. Ce projet ambitieux de transformation urbaine redonne vie à un espace de détente, de loisirs et de rencontres autrefois désuet.

De gauche à droite : Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville du district de Marie-Victorin, Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau, François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et Josefina Blanco, conseillère de la Ville du district de Saint-Édouard (Groupe CNW/Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie (Ville de Montréal))

Après près de dix mois de travaux, ce parc, pensé pour toutes et tous, devient un véritable havre de verdure, de fraîcheur et de biodiversité au cœur du quartier. Conçu comme un parc éponge, le parc Montcalm intègre plusieurs bassins de rétention qui recueillent l'eau de ruissellement lors des fortes pluies, contribuant ainsi à soulager le réseau d'égout et à renforcer la résilience climatique du secteur.

« Avec le réaménagement du parc Montcalm, nous accélérons la révolution verte entamée il y quelques années à Rosemont-La Petite-Patrie. Ce projet incarne notre engagement envers la biodiversité et les aménagements durables, en offrant à toutes et à tous un lieu de rencontre résilient, accueillant et inclusif », a souligné François Limoges, maire de Rosemont-La Petite-Patrie.

« Ce projet illustre notre volonté d'assurer une véritable équité territoriale dans l'arrondissement, en offrant un espace vert qui favorise le sentiment d'appartenance dans le district d'Étienne-Desmarteau. J'invite tous les citoyennes et citoyens à s'approprier pleinement leur parc, né d'une démarche participative auprès de la population », a ajouté Ericka Alneus, conseillère de la Ville du district d'Étienne-Desmarteau.

Un aménagement inclusif et accessible en toutes saisons

Le réaménagement du parc Montcalm repose sur des principes d'accessibilité universelle et de convivialité. Parmi les nouveautés, on retrouve :

Des sentiers refaits en poussière de pierre pour assurer leur accessibilité à toutes et tous

Un éclairage optimisé pour améliorer le sentiment de sécurité tout en réduisant la consommation énergétique

Une aire de jeux inclusive inspirée d'un parcours en forêt, adaptée aux enfants de tous âges

Un abri multifonctionnel permettant la tenue d'activités communautaires et de loisirs, et offrant de l'ombre et un refuge lors des intempéries

Du mobilier de détente varié et inclusif : chaises longues, balancelles, bancs et tables à pique-nique

Une aire de rafraîchissement avec brumisateur et jets d'eau

Une nouvelle fontaine à boire

Une plaine de jeux libres entourée d'arbres

Un espace de jardinage accessible avec des bacs adaptés

Le retrait des clôtures pour favoriser l'accès par les ruelles

Des buttes paysagées pour sécuriser l'espace jouxtant l'avenue Papineau tout en réduisant les nuisances sonores

Un écrin de biodiversité au cœur du quartier

Dans une volonté de renforcer la diversité écologique du secteur, le parc Montcalm accueille désormais quatre types de microbiomes : des petits milieux naturels distincts qui offrent des habitats variés à la faune locale. Ces espaces sont mis en valeur par quatre panneaux d'interprétation invitant les visiteurs et visiteuses à découvrir leur rôle et leur richesse.

La plantation de 95 arbres et de plus de 3460 arbustes et végétaux contribue à la lutte contre les îlots de chaleur et à la création d'un environnement apaisant et ombragé. Le parc conserve également un arbre de vie : un arbre mort préservé pour servir d'habitat à plusieurs espèces animales.

Le parc consolide ainsi sa position stratégique au sein des corridors écologiques Papineau, Bélanger et Saint-Zotique. Il agit comme point de connexion entre les autres habitats du secteur, facilitant les déplacements des insectes pollinisateurs, oiseaux et petits mammifères.

Conception et financement

Le concept d'aménagement est signé EXP et les travaux ont été réalisés par la firme Saho Construction.

Conçu en phase avec le Plan directeur de biodiversité de Rosemont-La Petite-Patrie, ainsi que le Plan de protection des pollinisateurs, le Plan stratégique Montréal 2030 et le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, le réaménagement du parc Montcalm représente un investissement de 5,71 M$, dont 2,02 M$ sont issus de l'Arrondissement et 3,69 M$ de la Ville de Montréal, à travers le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (PRVPL) et le Programme d'aménagement urbain inclusif (PAUI).

