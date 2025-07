L'arrondissement de CDN-NDG se dote de son tout premier Plan local de développement culturel

Une vision ambitieuse pour une culture accessible, inclusive et ancrée dans la communauté

MONTRÉAL, le 4 juill. 2025 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) annonce avec fierté l'adoption de son tout premier Plan local de développement culturel (PLDC) 2025-2030. Un outil stratégique qui vise à mettre la culture au cœur du développement social, territorial et communautaire.

Fruit d'une démarche participative, le PLDC vise à renforcer l'accès à une offre culturelle diversifiée, inclusive et de proximité, tout en valorisant la participation citoyenne dans les bibliothèques, les maisons de la culture et les espaces publics de l'arrondissement.

Couverture du Plan local de développement culturel 2025-2030 (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

« La culture, c'est ce qui nous lie. Dans ces temps difficiles pour la cohésion sociale, il est primordial d'investir dans la culture. Ce plan traduit notre volonté d'ancrer la culture dans le quotidien des gens de CDN-NDG, partout sur le territoire, pour toutes et tous. C'est un engagement envers la cohésion sociale, l'équité, et l'expression de notre diversité », affirme Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de l'arrondissement.

Une démarche collaborative au service d'une vision forte

Le PLDC a été élaboré à partir d'un diagnostic culturel approfondi et d'une série de consultations menées entre juillet et novembre 2024. Ces consultations ont mobilisé les citoyennes et citoyens, les partenaires culturels, ainsi que les équipes internes de l'arrondissement, à travers des sondages, des ateliers, des rencontres publiques et des activités dans l'espace public.

Cette démarche a permis de faire émerger des constats clés : des inégalités d'accès à la culture selon les quartiers, des défis de mobilité, un besoin de soutien accru pour les organismes culturels, et l'importance de valoriser les espaces publics comme lieux de diffusion culturelle.

Ce plan s'appuie également sur les grandes orientations d'une série de politiques et de plans stratégiques, dont la Politique culturelle du Québec, Montréal 2030, la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal et le Plan stratégique 2023-2030 de CDN-NDG.

Des lieux culturels au cœur de la vie communautaire

Le Plan reconnaît le rôle central des bibliothèques et des maisons de la culture comme « tiers lieux » essentiels à la vie communautaire. Ces établissements accueillent chaque année plus de 900 événements culturels, favorisant la rencontre, l'apprentissage et la création.

Un levier structurant pour le développement local

Avec ses trois axes d'intervention - Arrondissement, Quartiers et Humain - le PLDC propose une vision claire et mobilisatrice :

Soutenir le cœur créatif et favoriser une approche culturelle intersectorielle; Stimuler la vitalité culturelle dans les quartiers, en misant sur l'art public, le patrimoine et une offre de proximité; Renforcer la participation culturelle citoyenne et le dynamisme des communautés.

Une culture pour toutes et tous, au cœur de la diversité

Avec une population riche de 75 groupes ethnoculturels, une forte proportion de jeunes et une diversité linguistique remarquable, CDN-NDG est un territoire unique à Montréal. Le PLDC entend refléter cette richesse en favorisant l'inclusion, la créativité et l'équité dans toutes les initiatives culturelles.

Consultez le Plan local de développement culturel 2025-2030 dès maintenant

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal.

