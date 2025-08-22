Dévoilement du concept d'aménagement pour assurer l'avenir du Village

MONTRÉAL, le 22 août 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le conseiller de Ville du district Saint-Jacques et responsable de l'urbanisme, de l'OCPM et de l'itinérance au comité exécutif, Robert Beaudry, et la conseillère du district Sainte-Marie et responsable des transports et de la mobilité au comité exécutif, Sophie Mauzerolle, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse en lien avec le réaménagement de la rue Sainte-Catherine Est et l'avenir du Village. La directrice générale de la SDC du quartier latin, Gabrielle Rondy, sera également sur place.

Date : Le vendredi 22 août 2025

Heure : 11 h 00

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]