MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - L'Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et le Salon du livre de Montréal sont fiers d'annoncer leur collaboration dans le cadre de la troisième édition du projet Quartier invité du grand rendez-vous littéraire annuel montréalais, qui se tiendra du 22 au 26 novembre 2023 au Palais des congrès de Montréal.



À l'occasion du 325e anniversaire du quartier Côte-des-Neiges, l'arrondissement présentera un kiosque mettant à l'honneur les créatrices et créateurs qui y ont vécu ou qui s'en sont inspirés, avec un espace dédié à l'histoire du quartier. Les détails de la programmation suivront à l'automne.

Logo du Salon du livre de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

« En 325 ans d'existence, Côte-des-Neiges a vu passer une diversité de voix littéraires et de talents qui mérite d'être reconnue. Je suis donc très heureuse et fière que Côte-des-Neiges ait été choisi pour être le quartier invité du 46e Salon du livre de Montréal. J'espère que cette représentation de notre quartier lors du Salon saura inciter plusieurs jeunes et moins jeunes originaires de Côte-des-Neiges à explorer et exprimer leur créativité à travers la lecture et l'écriture », a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, Mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

« Le Salon du livre de Montréal est heureux de mettre en lumière le quartier Côte-des-Neiges lors de son édition 2023. Cette collaboration marque un pas de plus dans notre engagement à créer des liens avec les quartiers montréalais et à faire connaître la diversité et la richesse de leurs voix artistiques et littéraires. En choisissant Côte-des-Neiges comme quartier invité, le Salon souhaite célébrer les talents et les inspirations qui ont émané de ce quartier au cours de ses 325 ans d'histoire. Nous nous réjouissons d'accueillir au Salon les citoyen·ne·s de Côte-des-Neiges, mais aussi de faire découvrir différemment le quartier Côte-des-Neiges aux visiteur·euse·s », a souligné Olivier Gougeon, directeur du Salon.

La 46e édition du SLM aura lieu en trois volets : le Salon au Palais des congrès de Montréal se tiendra du 22 au 26 novembre 2023. Le Salon dans la ville et le Salon en ligne reviendront quant à eux dès le 10 novembre.

À propos du Salon du livre de Montréal:

Autour d'une communauté d'amoureux·se·s du livre et de lecteur·rice·s en devenir, la mission première du Salon est de promouvoir le livre et le plaisir de la lecture comme biens culturels dans la société québécoise. Le Salon du livre de Montréal valorise le rôle essentiel des auteur·rice·s, des créateur·rice·s et des artisan·e·s dans le milieu du livre et contribue ainsi à faire rayonner la diversité de la production éditoriale régionale, nationale et internationale.

À propos de l'Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce:

L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce propose une gamme complète de quartiers accueillants et accessibles, répondant à une diversité de besoins. Étudiants, nouveaux arrivants, familles, jeunes professionnels… tous y trouveront un port d'attache pour la vie. Des gens de partout dans le monde fréquentent ses quartiers colorés, où l'architecture est aussi riche que l'esprit de communauté qui y règne. Véritable pôle de mobilité, l'arrondissement le plus populeux de Montréal est l'épicentre des plus grandes institutions d'enseignement et de santé à Montréal.

