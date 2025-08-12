Avis d'interdiction d'arrosage en vigueur à compter du 12 août dans l'arrondissement de L'île-Bizard - Sainte-Geneviève

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Montréal avise la population de l'arrondissement de L'île-Bizard - Sainte-Geneviève qu'une interdiction d'arrosage est désormais en vigueur sur son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Rappelons que le territoire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, ainsi que celui des villes de Dollard-des-Ormeaux, Senneville et Sainte-Anne-de-Bellevue font également l'objet d'une interdiction d'arrosage, depuis hier.

Cet avis survient en raison de la mauvaise qualité de l'eau de la rivière des Prairies générée par une baisse du niveau d'eau. De ce fait, la chaîne de traitement pour produire de l'eau potable est grandement sollicitée.

La qualité de l'eau du robinet demeure cependant excellente et propre à la consommation.

Voici les consignes à respecter jusqu'à la levée de l'interdiction relativement aux utilisations permises et interdites.

Pour plus de détails, les citoyennes et les citoyens peuvent consulter la Réglementation sur l'usage de l'eau qui encourage une consommation responsable de l'eau et qui vise à assurer une distribution adéquate de cette dernière.

Montréal remercie les citoyennes et citoyens pour leur collaboration.

Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]