La Ville de Montréal adopte sa nouvelle Politique équité, diversité, inclusion (ÉDI) et antiracisme

MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la première Politique équité, diversité, inclusion (ÉDI) et antiracisme de la métropole. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de la Ville de renforcer ses engagements en matière de droits humains, de lutter contre les obstacles systémiques et organisationnels, ainsi que de promouvoir une culture organisationnelle représentative de la diversité montréalaise.

Ce faisant, Montréal réaffirme sa volonté d'être un chef de file dans la transformation des pratiques institutionnelles. Cette nouvelle politique s'appliquera à tous les services et arrondissements de la Ville et proposera un cadre pour améliorer continuellement les pratiques internes, lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination et assurer que les engagements de la Ville en matière d'équité, de diversité et d'inclusion soient durables.

Cette Politique s'articulera autour de cinq axes d'intervention prioritaires, soit :

Créer une culture administrative équitable et inclusive : en s'assurant que les milieux de travail municipaux soient exempts de racisme et de discrimination.

en s'assurant que les milieux de travail municipaux soient exempts de racisme et de discrimination. Garantir une sécurité urbaine sans profilage : en renforçant les pratiques des services publics pour des interventions justes et respectueuses.

en renforçant les pratiques des services publics pour des interventions justes et respectueuses. Promouvoir l'équité culturelle : en soutenant la diversité dans le développement culturel et en tenant compte des réalités territoriales.

en soutenant la diversité dans le développement culturel et en tenant compte des réalités territoriales. Renforcer l'équité territoriale et économique : en assurant une répartition équitable des ressources, des services et des infrastructures sur tout le territoire.

en assurant une répartition équitable des ressources, des services et des infrastructures sur tout le territoire. Favoriser une participation publique inclusive : pour que les projets et décisions de la Ville reflètent les besoins et aspirations de toutes les communautés, notamment dans une démarche de réconciliation avec les peuples autochtones.

Cette politique sera mise en œuvre à travers les différents outils déployés qui intègrent concrètement les principes d'équité dans les actions quotidiennes de la Ville, tels que le programme d'accès à l'égalité en emploi, le plan stratégique EDI Ville, les plans en équité, diversité et inclusion, le Plan municipal en accessibilité universelle, ou encore la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones.

« L'adoption de cette politique, c'est une déclaration forte de notre engagement envers une ville plus juste, plus inclusive et plus humaine. Montréal est riche de sa diversité, et nous avons le devoir de faire en sorte que chaque personne puisse y vivre pleinement, dans le respect et la dignité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Cette politique trace une voie claire vers une transformation durable de nos pratiques. Elle nous rappelle que l'équité, la diversité et l'inclusion ne sont pas des objectifs secondaires, mais des principes fondamentaux qui doivent guider chacune de nos décisions. C'est ainsi que nous construirons le Montréal de demain, à l'image de toutes celles et tous ceux qui y habitent En adoptant cette politique, nous affirmons que l'équité, la diversité et l'inclusion ne sont pas des intentions, mais des obligations. », a souligné Gracia Kasoki Katahwa, responsable des ressources humaines et de la lutte au racisme et aux discriminations systémiques au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Pour consulter la Politique équité, diversité, inclusion (ÉDI) et antiracisme, cliquez ici.

