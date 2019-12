Consolidation du Grand parc de l'Ouest - Achat de près de 25 hectares de milieux naturels dans l'arrondissement de L'Île-Bizard ̶ Sainte-Geneviève

Le premier terrain, d'une superficie de près de 22 hectares, est situé à l'intérieur de la zone agricole du secteur de la Pointe-Théorêt, en bordure du chemin Cherrier et de la montée Wilson, dans le sud-ouest de L'Île-Bizard. Un montant de 750 000 $ sera déboursé pour son acquisition, dont la moitié sera financé par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). En plein cœur du parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard, le deuxième terrain couvre trois hectares de milieux naturels et sera acquis pour un montant de 250 000$.

« L'achat de ces milieux naturels témoigne de la volonté de notre administration de protéger la biodiversité et de consolider le Grand parc de l'Ouest. Cet immense parc-nature permettra de conserver et de protéger la biodiversité du secteur, en plus de contribuer à son attrait en offrant aux Montréalaises et aux Montréalais l'accès à de vastes espaces verts d'une très grande qualité », déclare la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante.

« La conservation des espaces verts a toujours été au coeur de notre vision, axée sur la protection du caractère champêtre de L'Île-Bizard. Nous accueillons avec enthousiasme ces nouvelles acquisitions qui viennent s'ajouter à celles déjà réalisées par l'arrondissement et le Service des grands parcs. En devenant propriétaire de ces milieux naturels, nous nous assurons de maintenir à long terme la vocation spéciale de L'Île-Bizard », ajoute le maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard ̶ Sainte-Geneviève, Normand Marinacci.

En août 2019, la Ville de Montréal a annoncé la création du Grand parc de l'Ouest. Avec plus de 3 000 hectares de superficie, ce dernier regroupe les parcs-nature de l'Anse-à-l'Orme, du Bois-de-L'Île-Bizard, du Bois-de-la-Roche, du Cap-Saint-Jacques et des Rapides-du-Cheval-Blanc. Il comprend également différents secteurs d'intérêt à des fins de grands parcs.

La réalisation de ce qui deviendra le plus grand parc municipal du Canada prend forme grâce à la participation et à la collaboration des villes liées, des arrondissements et des institutions qui se trouvent dans le périmètre. Une première acquisition de près de 10 hectares de milieux naturels a été réalisée cet automne dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour un montant de 5,1 M$.

