OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Personne n'aime les retards de dernière minute ou l'attente au téléphone durant la période de production des déclarations de revenus. Vous pouvez éviter tout cela en vous préparant tôt et en utilisant nos services numériques. Vous pourrez mettre à jour vos renseignements personnels et consulter vos renseignements sur l'impôt et les prestations à l'avance.

Dates limites de production et de paiement

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus et de prestations pour 2022 à compter du 20 février 2023. Pour la plupart des Canadiens, la date limite de production de la déclaration de revenus et de prestations pour 2022 est le 30 avril 2023. Le fait de déposer votre déclaration avant la date limite vous permettra d'éviter toute interruption de vos paiements de remboursements, de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit.

Puisque le 30 avril 2023 tombe un dimanche, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence du revenu du Canada la reçoit au plus tard le 1er mai 2023 ou si elle a été postée (cachet postal à l'appui) au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, votre paiement sera également considéré comme étant à temps si l'Agence le reçoit, ou si une institution financière canadienne le traite, au plus tard le 1er mai 2023.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2023 pour produire votre déclaration. Toutefois, si vous devez de l'argent, votre paiement est exigible le 30 avril 2023. Votre paiement sera considéré à temps si l'Agence le reçoit, ou si une institution financière canadienne le traite, au plus tard le 1er mai 2023.

Accéder à vos renseignements ou les mettre à jour de façon pratique

Nous vous encourageons à vous inscrire au service Mon dossier pour les particuliers avant la période particulièrement achalandée de production des déclarations de revenus. Une fois que vous serez inscrit au service Mon dossier, vous serez en mesure d'accéder à vos renseignements fiscaux et de modifier facilement votre adresse, votre numéro de téléphone ou d'autres renseignements personnels que l'Agence a dans ses dossiers.

Vous devez également vous inscrire au dépôt direct et vous assurer que vos renseignements sont à jour avant de produire votre déclaration. En vous inscrivant au dépôt direct, votre argent sera déposé directement dans votre compte de votre institution financière.

Si vous êtes déjà inscrit à Mon dossier, nous vous invitons à vous connecter avant le début de la période de production des déclarations de revenus. Nous avons mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger vos renseignements personnels. Il s'agit notamment de l'authentification multifacteur et de la révocation proactive des identifiants d'utilisateurs et des mots de passe qui, selon nous, pourraient être compromis, afin d'empêcher toute activité non autorisée sur les comptes des contribuables. Les utilisateurs de Mon dossier doivent maintenant avoir une adresse de courriel au dossier afin de contribuer à la protection de leurs comptes en ligne contre les activités frauduleuses. Si vous n'avez pas encore d'adresse courriel associée à votre dossier, vous serez invité à en fournir une lorsque vous ouvrirez une session. En vous connectant avant la période de production des déclarations de revenus, vous éviterez tout retard dans l'accès à Mon compte.

Clavardez avec Charlie pour obtenir de plus amples renseignements

Avez-vous besoin d'une réponse rapide à une question? Posez-la à Charlie, notre robot conversationnel. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de l'Agence sur Canada.ca.

