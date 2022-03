OTTAWA, ON, le 4 mars 2022 /CNW/ - Il est important de produire votre déclaration de revenus et de prestations avant la date limite pour vous assurer que vos paiements de prestations et de crédits ne sont pas interrompus. Vous ne savez pas par où commencer? Vous pourriez avoir droit à une aide gratuite. Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévole du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt peut être en mesure de remplir et de produire vos déclarations - gratuitement!

Les comptoirs d'impôts gratuits sont disponibles partout au Canada et sont gérés par des organismes et des bénévoles qui sont prêts à aider. Cette année, de nombreux organismes offrent gratuitement des comptoirs d'impôts virtuels où vous pouvez obtenir de l'aide fiscale par vidéoconférence, par téléphone ou par dépôt de documents. Dans certains cas, les bénévoles peuvent être en mesure de remplir et de produire votre déclaration de revenus et de prestations en personne, en suivant les lignes directrices locales en matière de santé publique. La plupart des comptoirs sont ouverts tout au long des mois de mars et d'avril, et certains restent ouverts toute l'année.

L'an dernier, plus de 3 400 organismes et 15 000 bénévoles ont aidé plus de 574 000 personnes à remplir et à produire leurs déclarations de revenus et de prestations!

Que vous préfériez assister à un comptoir en personne ou utiliser une option virtuelle, notre répertoire en ligne peut vous aider à trouver un comptoir d'impôts dans votre région. Si vous ne voyez pas de comptoirs d'impôts dans votre région, revenez souvent - de nouveaux comptoirs sont ajoutés fréquemment! Vous pouvez aussi trouver un comptoir d'impôts avec l'application Web gratuite MonARC, lorsque vous cliquez sur « Aide pour remplir ma déclaration ».

Si vous habitez au Québec, les comptoirs d'impôts sont offerts dans le cadre du Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles en partenariat avec Revenu Québec.

Vous souhaitez aider les autres à produire leur déclaration de revenus?

Si votre organisme communautaire souhaite tenir un comptoir d'impôts gratuit, ou si vous souhaitez faire du bénévolat, allez à canada.ca/impots-benevoles pour en apprendre davantage.

Pour devenir un organisme communautaire participant ou un bénévole au Québec, allez à revenuquebec.ca/benevoles.

