Conseil fiscal - Rappel - L'Agence du revenu du Canada veut connaître votre opinion au sujet de l'amélioration de ses services

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada est fière de servir les Canadiens et travaille à améliorer ses services pour qu'ils en retirent une bonne expérience. L'Agence verse plus de 33,8 milliards de dollars en prestations aux Canadiens et administre plus de 430 milliards de dollars en recettes au nom de gouvernements au pays. Des millions de Canadiens font affaire avec l'Agence, régulièrement ou au moins une fois par année au moment de produire leur déclaration de revenus.

Afin de mieux servir les Canadiens, l'Agence tient des consultations publiques qui donnent aux gens de partout au pays la possibilité de faire part de leur expérience lorsqu'ils font affaire avec l'Agence et de proposer leurs idées sur la façon dont l'Agence peut faire mieux. Une consultation en ligne sera disponible jusqu'au mardi 18 juin 2019 afin que les Canadiens puissent formuler des commentaires.

Au cours des trois dernières années, l'Agence a fait en sorte qu'il soit plus facile, plus rapide et plus sécuritaire de produire sa déclaration de revenus et d'obtenir des prestations et des crédits. Elle a lancé des améliorations logicielles et en ligne comme Préremplir ma déclaration, un service qui remplit automatiquement certaines parties de la déclaration de revenus et qui a été utilisé plus de 9 millions de fois au cours de la période des impôts de 2018. L'Agence a aussi simplifié plus de 90 % de sa correspondance et a mis en place une nouvelle plateforme téléphonique moderne qui offre une meilleure accessibilité aux appelants. De plus, elle a récemment quadruplé le budget du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Grâce à ce programme, 17 700 bénévoles ont produit plus de 785 000 déclarations de revenus l'an dernier pour aider les Canadiens plus vulnérables à obtenir les prestations et crédits auxquels ils ont droit. L'Agence reconnaît cependant qu'elle doit en faire plus pour répondre aux attentes des Canadiens. Les commentaires recueillis au cours de ces consultations orienteront le programme de transformation des services de l'Agence.

Des consultations en ligne sont ouvertes à tous les Canadiens du 23 avril au 18 juin 2019.

L'Agence a également tenu sept séances de consultation en personne à Vancouver , Winnipeg , Mississauga , Montréal, Moncton et Halifax en mai et en juin 2019.

L'Agence prévoit publier un rapport final sur les séances en personne et les commentaires reçus lors de la consultation en ligne à l'automne 2019.

Apprenez-en davantage sur ce que fait l'Agence des commentaires qu'elle reçoit et comment elle travaille à mieux servir les Canadiens.

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, cra-arc.media@cra-arc.gc.ca

