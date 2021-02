OTTAWA, ON, le 23 févr. 2021 /CNW/ - Oui! Si vous avez reçu une lettre de l'Agence du revenu du Canada vous invitant à utiliser le service Produire ma déclaration, vous pourriez avoir le droit de produire votre déclaration de revenus gratuitement au moyen d'un service téléphonique réservé.

À propos de Produire ma déclaration

Ce service permet aux Canadiens admissibles, qui ont un faible revenu ou un revenu fixe et dont la situation financière demeure la même d'une année à l'autre, de produire leur déclaration au moyen d'un service téléphonique automatisé. Vous n'avez qu'à fournir certains renseignements personnels et à répondre à quelques courtes questions par téléphone.

Produire ma déclaration est un service gratuit, sécurisé et facile à utiliser. Il n'y a pas de formulaires papier à remplir ni de calculs à faire. La lettre d'invitation vous explique les étapes à suivre pour utiliser le service.

Les Canadiens qui pourraient utiliser le service devraient avoir reçu une lettre d'invitation par la poste vers la mi-février avec leur trousse d'impôt papier ou dans une enveloppe distincte. Toutefois, en raison des délais causés par la COVID-19, il pourrait y avoir des retards.

Pour traiter votre déclaration de revenus, le service Produire ma déclaration utilise les renseignements qui figurent déjà dans les dossiers de l'Agence et les réponses que vous fournissez par téléphone.

Le service Produire ma déclaration a débuté le lundi 22 février 2021 à 12 h (heure de l'Est). Pour en savoir plus, allez à canada.ca/produire-ma-declaration ou appelez le Service des demandes de renseignements des particuliers au 1-800-959-7383.

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus de différentes façons

Par exemple, vous pouvez la produire en ligne au moyen d'un logiciel d'impôt homologué, en format papier, par l'intermédiaire d'un préparateur de déclarations de revenus ou à l'un des comptoirs d'impôts gratuits du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Pour tout savoir sur les comptoirs d'impôts gratuits, allez à canada.ca/impots-aide.

Protégez-vous contre les arnaques et la fraude

Nous savons que les victimes d'arnaques, de fraude et de vol d'identité sont très touchées tant sur le plan financier qu'émotif, et nous mettons tout en œuvre pour protéger les Canadiens et veiller à ce qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit.

Il est important de vous protéger contre les arnaques et de savoir quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous.

Comme mesure de prévention de la fraude, vous pouvez vous inscrire aux avis par courriel de l'Agence. Vous recevrez alors un avis lorsque vous avez du nouveau courrier à consulter dans Mon dossier et lorsque des changements sont apportés à vos renseignements personnels importants, comme votre adresse ou vos renseignements sur le dépôt direct, dans les dossiers de l'Agence. Vous pouvez vous inscrire aux avis par courriel dans Mon dossier ou au moyen des applications Web MonARC et MesPrestations.

Vous trouverez plus de renseignements sur la façon de vous protéger contre la fraude à la page Web sur les arnaques et la fraude.

