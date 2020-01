Conseil fiscal - Produisez-vous votre déclaration de revenus sur papier? Voici ce que vous devez savoir

OTTAWA, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Peu importe la façon dont vous choisissez de produire votre déclaration, l'Agence du revenu du Canada (ARC) met tout en œuvre pour vous faciliter la tâche. Voici certains éléments que vous devriez connaitre si vous produisez votre déclaration sur papier cette année.

Livraison de la trousse d'impôt et de prestations

Si vous avez produit une déclaration en format papier l'année dernière, nous vous posterons une trousse d'impôt d'ici le 17 février 2020. Vous devriez avoir tout ce dont vous avez besoin dans cet envoi.

Si vous ne recevez pas de trousse par la poste, vous pouvez commander ou télécharger des copies à compter du 21 janvier 2020 en ligne à canada.ca/impots-trousse-generale . Vous pouvez également nous appeler à compter du 24 février 2020 au 1‑855-330-3310 (pour service en français) ou 1-855-330-3305 (pour service en anglais) pour commander un exemplaire.

Une quantité limitée de trousses d'impôt sera disponible dans les bureaux de Service Canada dans les collectivités rurales et du Nord.

Si vous commandez une trousse d'impôt et de prestations, veuillez prévoir un délai minimum de 10 jours pour la livraison.

Modifications apportées à la trousse

Il y a du nouveau pour l'année d'imposition 2019 : les numéros de ligne qui étaient identifiés auparavant par trois ou quatre chiffres, le sont maintenant à cinq chiffres (p. ex., la ligne 150 de la déclaration devient la ligne 15000).

Nous avons réduit le nombre de formulaires dont vous avez besoin en incluant l'annexe 1 à la déclaration, et nous avons mis à jour les feuilles de calcul afin de vous simplifier les calculs.

Service Produire ma déclaration

Si vous avez un revenu faible ou fixe, vous pourriez bénéficier du service Produire ma déclaration qui vous permet de produire votre déclaration en répondant à une série de brèves questions au moyen d'un service téléphonique sécurisé, spécialisé et automatisé. Si vous avez produit une déclaration en format papier l'année dernière et que vous êtes admissible au service Produire ma déclaration, vous recevrez une lettre d'invitation personnalisée dans la trousse d'impôt et de prestations 2019 que nous vous enverrons par la poste. À compter du 24 février 2020, vous pourrez utiliser le service Produire ma déclaration pour produire rapidement votre déclaration au téléphone.

N'oubliez pas de produire votre déclaration d'ici le 30 avril 2020 afin d'éviter les interruptions ou les retards dans vos versements de prestations et de crédits. Pour obtenir plus de renseignements qui vous permettront de bien vous préparer à la période de production de déclarations de revenus de 2020, veuillez consulter la page canada.ca/impots-preparez-vous.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

