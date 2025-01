OTTAWA, ON, le 21 janv. 2025 /CNW/ - En cette période des impôts, l'Agence du revenu du Canada souhaite vous aider à obtenir tous les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit pour que vous puissiez mettre plus d'argent dans vos poches. Que vous produisiez votre déclaration de revenus, planifiiez votre retraite ou preniez soin de vos proches, elle a des conseils et des ressources pour vous aider!

Dates limites de production et de paiement

Pour la plupart des particuliers, la date limite pour produire leur déclaration de revenus et de prestations est le 30 avril 2025. Vous pouvez prendre de l'avance en produisant votre déclaration en ligne à partir du 24 février 2025.

Si vous, votre époux ou votre conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2025 pour produire votre déclaration de revenus. Comme cette date tombe un dimanche, votre déclaration sera considérée comme produite à temps si l'Agence la reçoit au plus tard le 16 juin 2025 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là.

Tout paiement que vous devez à l'Agence doit être versé au plus tard le 30 avril 2025, peu importe la date limite de production de votre déclaration de revenus.

Paiements de prestations et de crédits que vous pouvez recevoir

En produisant votre déclaration de revenus, vous pourriez avoir droit à des prestations et des crédits, comme :

Le crédit pour la TPS/TVH, qui est un paiement non imposable versé tous les trois mois aux personnes à revenu faible ou modeste. Il peut aussi comprendre des crédits provinciaux ou territoriaux connexes.

Le supplément de revenu garanti, qui est un paiement mensuel non imposable offert aux prestataires à faible revenu de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui vivent au Canada .

. Le crédit canadien pour aidant naturel, qui est un crédit d'impôt non remboursable offert aux personnes qui subviennent aux besoins d'un époux, d'un conjoint de fait ou d'une personne à charge qui a une déficience physique ou mentale.

Vous habitez dans une province où la remise canadienne sur le carbone (RCC) est offerte? Pour obtenir le paiement de la RCC le 15 avril 2025, vous devez produire votre déclaration de revenus en ligne au plus tard le 24 mars 2025. Si vous produisez votre déclaration plus tard, en général, vous pouvez vous attendre à recevoir votre paiement de la RCC six à huit semaines après que l'Agence ait évalué votre déclaration de revenus.

Pour en savoir plus, consultez la page Crédits d'impôt et prestations pour les particuliers.

Si vous devez de l'impôt cette année, vous pourriez être en mesure de demander des déductions, des crédits et des dépenses dans votre déclaration de revenus, comme le crédit d'impôt pour personnes handicapées, la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées, les frais médicaux et les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire pour réduire le montant d'impôt que vous devez payer. Pour voir ce que vous pouvez demander, consultez la page Demander des déductions, des crédits et des dépenses.

Vous pourriez aussi profiter du fractionnement du revenu de pension pour fractionner votre revenu de pension admissible avec votre époux ou votre conjoint de fait afin de réduire l'impôt sur le revenu que vous devez.

Cotisations à un régime enregistré d'épargne-retraite

Si vous avez un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), n'oubliez pas que même si la date limite pour cotiser pour l'année d'imposition 2024 est le 1er mars 2025, vous pouvez tout de même cotiser entre le 1ᵉʳ mars 2024 et le 3 mars 2025. Ces cotisations peuvent être déduites dans votre déclaration de revenus de 2024.

Faites des rénovations pour vivre en famille

Si vous rénovez votre habitation pour vivre en famille, vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles (CIRHM). Vous pourriez demander jusqu'à 7 500 $ pour couvrir les coûts liés à la construction d'un logement secondaire pour un proche âgé ou en situation de handicap. Pour en savoir plus, consultez la page CIRHM.

Produisez votre déclaration de revenus en ligne pour recevoir vos remboursements plus rapidement

Inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration de revenus en ligne pour recevoir vos remboursements plus rapidement. Produisez votre déclaration en ligne à l'aide d'un logiciel d'impôt homologué. C'est rapide, facile et sécuritaire. Certains logiciels sont même gratuits!

Obtenez de l'aide fiscale gratuite

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez faire faire votre déclaration de revenus à un comptoir d'impôts gratuit. Pour savoir si vous êtes admissible et trouver un comptoir d'impôts, consultez la page Comptoirs d'impôts gratuits.

S'acquitter des responsabilités fiscales d'une personne décédée

Perdre un proche est une épreuve difficile, et produire une déclaration de revenus par vous-même pour la première fois peut être intimidant. L'Agence est là pour vous aider. Consultez la page Faire les impôts d'une personne décédée pour savoir comment informer l'Agence du décès d'un proche et quels renseignements vous aurez besoin pour produire sa déclaration de revenus.

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

Méfiez-vous des arnaques en cette période des impôts! Pour en apprendre plus sur les moyens de vous protéger contre les arnaques et les stratagèmes, et sur les façons de signaler une arnaque, une activité suspecte ou un cas soupçonné de fraude fiscale, allez à canada.ca/impots-prevention-fraude.

Il y a plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour protéger votre compte de l'Agence, comme le surveiller et changer votre mot de passe régulièrement.

Si vous soupçonnez que votre compte de l'Agence a été compromis en raison d'une activité suspecte, vous devez signaler l'incident à l'Agence. Vous devez aussi en informer les autorités compétentes, comme les banques, les bureaux de crédit et le service de police local, et aviser le Centre antifraude du Canada. Les activités suspectes peuvent être des changements apportés aux renseignements de votre compte de l'Agence que vous n'avez pas demandés ou des avis de l'Agence concernant des changements que vous n'avez pas autorisés.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page Sécurité et protection de vos renseignements à l'Agence.

Ressources supplémentaires

