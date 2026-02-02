OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le nouveau gouvernement du Canada resserre ses liens avec des alliés fiables et de longue date. La France et le Royaume-Uni figurent parmi les plus importants partenaires du Canada dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commerce.

Le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui son intention de nommer, dès la présentation de leurs lettres de créance :

L'honorable Bill Blair au poste de haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord . M. Blair cumule quatre décennies d'expérience au service des Canadiennes et Canadiens et dans la protection de leur sécurité. Pendant son mandat comme député de Scarborough-Sud-Ouest, il a siégé au Conseil des ministres du Canada en tant que ministre de la Défense nationale, de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi que ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé. Avant son entrée en politique, il a mené une carrière de 39 ans au sein du service de police de Toronto, notamment en tant que chef de police, en plus d'avoir été président de l'Association des chefs de police de l'Ontario et de l'Association canadienne des chefs de police.

Nathalie G. Drouin au poste d'ambassadrice du Canada en France et à Monaco. Mme Drouin possède trois décennies d'expérience et de leadership dans les domaines de la diplomatie et de la fonction publique. Elle a occupé divers postes de cadre dans la fonction publique fédérale, notamment ceux de sous-greffière du Conseil privé et de conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, de secrétaire associée du Cabinet et de sous-ministre de la Justice et de sous-procureure générale du Canada. Elle a également été sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale au gouvernement du Québec et a exercé plusieurs rôles au sein de l'Autorité des marchés financiers. Mme Drouin a joué un rôle central dans la mise en œuvre de la stratégie de politique étrangère du premier ministre Carney.

Grâce à leurs longues carrières dans le service public, M. Blair et Mme Drouin possèdent le savoir-faire, le jugement et le leadership nécessaires pour consolider les relations du Canada avec deux de nos partenaires les plus proches et les plus fiables. Au moment où le Canada forge de nouveaux partenariats avec le Royaume-Uni et la France dans les domaines du commerce, de l'investissement et de la défense, nous travaillerons ensemble pour renforcer le système multilatéral et apporter davantage de certitude, de stabilité, de sécurité et de prospérité des deux côtés de l'Atlantique.

Le premier ministre remercie le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sortant, l'honorable Ralph Goodale, pour les contributions inestimables qu'il a apportées au Canada en cette période de profonds changements mondiaux. Ce mandat s'ajoutait aux décennies qu'il a consacrées à servir la population. Le premier ministre exprime également sa profonde gratitude à l'honorable Stéphane Dion pour ses loyaux services et ses remarquables contributions en tant qu'ambassadeur du Canada en France et à Monaco, ainsi que pour ses décennies de dévouement à la population canadienne.

Citation

« La France et le Royaume-Uni figurent parmi les plus importants partenaires du Canada dans les domaines de la défense, de la sécurité et du commerce. Nous avons des histoires communes uniques. Nous collaborons avec la France et le Royaume-Uni afin de renforcer la certitude, la sécurité et la prospérité des deux côtés de l'Atlantique. Bill Blair et Nathalie G. Drouin, qui possèdent une vaste expérience dans les domaines de la défense, de la sécurité nationale et des politiques publiques, sont particulièrement qualifiés pour aider à remplir ces missions avec nos principaux alliés en cette période cruciale. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les nominations de M. Blair et de Mme Drouin entreront en vigueur au printemps.

La France et le Royaume-Uni ont été les premières visites internationales du premier ministre Carney après son entrée en fonction en mars 2025.

En 2024, le Royaume-Uni était le troisième partenaire commercial du Canada pour les biens et services, avec des échanges s'élevant à 61 milliards de dollars.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux entre le Canada et la France se sont élevés à 14,2 milliards de dollars.

Le Canada a assuré la présidence du G7 en 2025, tandis que la France en assume la présidence cette année.

Notes biographiques

