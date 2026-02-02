OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frederiksen ont réaffirmé leur soutien aux principes fondamentaux que sont la souveraineté et l'intégrité territoriale et ont réitéré qu'il appartient uniquement au Groenland et au Danemark de prendre des décisions concernant l'avenir du Groenland.

Les dirigeants ont discuté des efforts que déploient leurs pays pour renforcer la sécurité de l'Arctique au Canada, au Danemark et dans l'ensemble de la région, notamment par l'entremise de l'OTAN. Le premier ministre Carney a évoqué la mission ambitieuse du Canada visant à accroître les investissements dans la sécurité, la croissance économique et l'infrastructure de l'Arctique ainsi que les possibilités d'intensifier la coopération avec le Groupe des huit pays nordiques et baltes et d'autres partenaires de la région.

Le premier ministre et la première ministre ont réitéré leur soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression russe et convenu qu'il est impératif d'instaurer une paix juste et durable en Ukraine, soutenue par de solides garanties de sécurité.

Le premier ministre Carney et la première ministre Frederiksen ont convenu de rester en contact étroit.

