/R E P R I S E --Avis aux médias - Le secrétaire d'État Long annonce le renouvellement du financement des comptoirs d'impôts/ English
Nouvelles fournies parAgence du revenu du Canada
03 févr, 2026, 07:01 ET
OTTAWA, ON, le 2 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), annoncera le renouvellement d'un soutien financier qui sera mis à la disposition des organismes communautaires qui aident les populations vulnérables canadiennes.
Le secrétaire d'État tiendra un point de presse et sera accompagné de députés locaux de la région de la capitale nationale.
Date : Le mardi 3 février 2026
Heure : Midi HE
Lieu : Le Centre de santé communautaire Pinecrest-Queensway, 1365, chemin Richmond, Ottawa (Ontario)
Personne-ressource :
Luca Bonifacio-Proietto
Attaché de presse
Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)
[email protected]
Relations avec les médias
Agence du revenu du Canada
[email protected]
SOURCE Agence du revenu du Canada
