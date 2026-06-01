TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le constat fondamental du Canada est que l'unité n'est pas synonyme d'uniformité. Nous croyons que nos différences sont des atouts à cultiver, et non des risques à gérer. Nous croyons que la foi, la langue, le patrimoine et les traditions ne constituent pas des concessions faites à la citoyenneté, mais en sont l'expression même.

Aujourd'hui, ces principes sont mis à l'épreuve, car les communautés juives du Canada sont confrontées à l'antisémitisme dans des proportions qu'on n'avait pas vues depuis la fin de la guerre. L'an dernier, plus des deux tiers de tous les crimes haineux motivés par la religion ciblaient des Canadiennes et des Canadiens juifs, qui ne comptent que 1 % de la population. Le même fléau sévit partout dans le monde - il touche l'Europe, l'Australie et les États-Unis.

La honte a pris des proportions mondiales. Mais nous devons agir localement. Le nouveau gouvernement du Canada a déposé six projets de loi durant la dernière année pour renforcer la sécurité publique et lutter contre l'antisémitisme et d'autres formes de haine. Au premier rang de ces derniers, le projet de loi C-9, soit la Loi visant à lutter contre la haine, s'attaque directement à la montée de l'antisémitisme, à la violence motivée par la haine et au ciblage de communautés. Il renforce considérablement le Code criminel en créant de nouvelles infractions pour l'intimidation ou le fait d'empêcher intentionnellement l'accès aux lieux de culte, aux écoles, aux centres communautaires et à d'autres institutions fréquentées par des communautés identifiables.

De plus, par le biais du Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence, nous poursuivons nos efforts pour lutter contre la haine en ligne et l'extrémisme violent au sein de nos communautés.

Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, nous nous sommes engagés à verser 75 millions de dollars de plus au Programme pour la sécurité communautaire du Canada. Ce programme octroie des fonds aux communautés à risque d'incidents ou de crimes motivés par la haine. Il aide les institutions religieuses à se doter d'infrastructures de sécurité essentielles, à suivre des formations pour intervenir en cas d'incidents motivés par la haine et à recruter du personnel de sécurité supplémentaire si nécessaire.

Notre gouvernement défendra toujours le droit inaliénable des Juifs de vivre ouvertement dans la liberté, la sécurité et la dignité. La protection est fondamentale, mais elle ne suffit pas. La communauté juive doit pouvoir s'épanouir dans tous les aspects de la société canadienne.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui la création et la composition du nouveau Conseil consultatif ministériel sur les droits, l'égalité et l'inclusion du Canada, qui sera présidé par le ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes. Les membres du conseil ont une mission claire : lutter contre le racisme et la haine sous toutes leurs formes, et orienter le gouvernement du Canada, qui s'emploie à bâtir un pays plus équitable, plus juste et plus inclusif.

Aujourd'hui, le premier ministre a demandé au Conseil de commencer sa mission en abordant l'antisémitisme sur quatre fronts :

Réévaluer la nature, l'ampleur et les facteurs à l'origine de l'antisémitisme au Canada, que ce soit dans les institutions publiques, sur les lieux de travail, sur les campus ou en ligne.





la nature, l'ampleur et les facteurs à l'origine de l'antisémitisme au Canada, que ce soit dans les institutions publiques, sur les lieux de travail, sur les campus ou en ligne. Élaborer une approche pangouvernementale à l'égard de l'antisémitisme pour harmoniser les politiques fédérales, les milieux de travail, les programmes de sécurité publique et les initiatives communautaires en vue de protéger les Canadiens de confession juive et lutter contre la haine.





une approche pangouvernementale à l'égard de l'antisémitisme pour harmoniser les politiques fédérales, les milieux de travail, les programmes de sécurité publique et les initiatives communautaires en vue de protéger les Canadiens de confession juive et lutter contre la haine. Améliorer la recherche et la collecte de données sur les incidents haineux, et favoriser la mise en place de systèmes de partage de données plus solides afin que tous les ordres de gouvernement, les écoles et les services de police puissent s'appuyer sur les mêmes faits.





la recherche et la collecte de données sur les incidents haineux, et favoriser la mise en place de systèmes de partage de données plus solides afin que tous les ordres de gouvernement, les écoles et les services de police puissent s'appuyer sur les mêmes faits. Mesurer les effets de nos efforts, de manière à ce que les investissements dans l'éducation, la prévention, la formation et la sécurité communautaire produisent des résultats concrets et contribuent à bâtir un Canada plus sûr pour tous.

Le conseil est composé des membres suivants :

• Marc Gold, c.p.

• Martine Roy

• Catriona Le May Doan

• Omar Alghabra, c.p.

• Gary LaPlante

• Aftab Erfan

• Avnish Nanda

Notre gouvernement bâtit un pays où les Canadiennes et les Canadiens juifs peuvent vivre leur religion de manière visible, entière et heureuse en public, c'est-à-dire à l'école, au travail, dans la rue, à leur synagogue, à l'académie, dans les arts et dans tout autre endroit où ils sont chez eux, car ils sont chez eux au Canada. C'est ce que nous bâtissons aujourd'hui : un Canada plus équitable, plus juste et plus inclusif pour tous.

Citations

« La protection des citoyens est la plus grande responsabilité du gouvernement. Comme l'antisémitisme est en hausse au Canada et partout dans le monde, nous prenons des mesures décisives pour qu'aucune communauté canadienne ne soit chassée de nos institutions publiques communes par la haine. Nous bâtissons un pays où les Canadiennes et les Canadiens juifs peuvent vivre leur religion de manière visible, entière et heureuse en public. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Face à la flambée effrayante de la haine qui sévit dans nos communautés, personne ne devrait se sentir en danger à cause de son identité, de sa religion ou de son lieu de culte. Chacun et chacune de nous joue un rôle essentiel pour rassembler les communautés autour de nos valeurs communes et lutter contre la haine et le racisme au sein de nos communautés, et ce, afin que les Canadiennes et Canadiens juifs, ainsi que toute la population canadienne, puissent vivre en toute sécurité et dans la dignité dans notre pays. »

-- L'hon. Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits saillants

En octobre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé plus de 36 millions de dollars destinés au Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence. Ces fonds contribueront à des projets visant à lutter contre l'extrémisme violent, dont la prévention précoce dans les écoles et les communautés et des efforts pour comprendre et contrer les mouvements extrémistes en ligne et dans la réalité.





En mars 2026, la Chambre des communes a adopté le Projet de loi C-9 : Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels) . Ce projet de loi érigerait en infraction criminelle le fait d'empêcher intentionnellement l'accès à des lieux de culte, à des écoles et à des centres communautaires.





Ce projet de loi érigerait en infraction criminelle le fait d'empêcher intentionnellement l'accès à des lieux de culte, à des écoles et à des centres communautaires. Le gouvernement du Canada réitère l'importance de la définition opérationnelle de l'antisémitisme que l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste (AIMH) a formulée et que le Canada a adoptée en 2019 dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, et en 2024, il a publié le Guide canadien sur l'antisémitisme selon la définition opérationnelle de l'AIMH afin d'aider la population du Canada à comprendre ce que signifie la définition et comment l'utiliser. Cette définition permet la critique légitime des actions de tout gouvernement, tout en nommant la haine à l'encontre des personnes juives par son nom.

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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