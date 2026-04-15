OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - En date du 12 avril 2026, l'Agence du revenu du Canada a déjà reçu plus de 16,1 millions de déclarations de revenus et de prestations. Si vous n'avez pas encore fait vos impôts, ne vous inquiétez pas. Nous avons des conseils pour vous aider à les faire avant la date limite, pour que vous puissiez recevoir tout remboursement, prestation ou crédit d'impôt auxquels vous avez droit. Plus de 9,9 millions de remboursements ont été versés jusqu'à présent, totalisant 22,2 milliards de dollars.

Dates importantes et dates limites

30 avril 2026 : La plupart des particuliers doivent remplir et envoyer leur déclaration de revenus de 2025 et payer les impôts qu'ils doivent avant le 30 avril 2026. En faisant et en payant vos impôts à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts.

: La plupart des particuliers doivent remplir et envoyer leur déclaration de revenus de 2025 et payer les impôts qu'ils doivent avant le 30 avril 2026. En faisant et en payant vos impôts à temps, vous éviterez de vous faire imposer une pénalité pour production tardive et des intérêts. 15 juin 2026 : Les travailleurs indépendants doivent remplir et envoyer leur déclaration de revenus et de prestations de 2025 avant le 15 juin 2026. Si vous n'êtes pas travailleur indépendant, mais que votre époux ou conjoint de fait l'est, vous avez la même date limite. Si vous devez de l'argent à l'ARC, vous devrez tout de même payer le montant dû d'ici le 30 avril 2026 pour éviter des intérêts.

Façons de faire vos impôts et d'obtenir de l'aide fiscale gratuite

En ligne avec un logiciel d'impôt : En cette période des impôts, déjà plus de 15,4 millions de déclarations de revenus ont été envoyées en ligne à l'aide d'un logiciel d'impôt homologué. La production en ligne est la façon la plus rapide, facile et sécuritaire de faire ses impôts. Elle réduit le risque d'erreur, fournit une confirmation rapide et vous donne immédiatement accès à votre avis de cotisation (ADC). Vous obtiendrez aussi votre remboursement plus rapidement, le cas échéant. Trouvez un logiciel d'impôt en ligne pour remplir votre déclaration et l'envoyer à l'aide d'IMPÔTNET : certaines options sont même gratuites! Vous pouvez également faire appel à un professionnel qui utilise le service de la TED pour faire vos impôts, moyennant des frais.

: En cette période des impôts, déjà plus de 15,4 millions de déclarations de revenus ont été envoyées en ligne à l'aide d'un logiciel d'impôt homologué. La production en ligne est la façon la plus rapide, facile et sécuritaire de faire ses impôts. Elle réduit le risque d'erreur, fournit une confirmation rapide et vous donne immédiatement accès à votre avis de cotisation (ADC). Vous obtiendrez aussi votre remboursement plus rapidement, le cas échéant. Trouvez un logiciel d'impôt en ligne pour remplir votre déclaration et l'envoyer à l'aide d'IMPÔTNET : certaines options sont même gratuites! Vous pouvez également faire appel à un professionnel qui utilise le service de la TED pour faire vos impôts, moyennant des frais. Déclarer simplement : Vous pourriez être admissible à utiliser les services Déclarer simplement (par voie numérique ou par téléphone) pour faire vos impôts. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous pourriez quand même avoir accès à Déclarer simplement par voie numérique : utilisez notre nouveau questionnaire d'admissibilité pour le déterminer. Plus de 55 000 déclarations ont été remplies et envoyées au moyen de Déclarer simplement cette année.

: Vous pourriez être admissible à utiliser les services Déclarer simplement (par voie numérique ou par téléphone) pour faire vos impôts. Si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous pourriez quand même avoir accès à Déclarer simplement par voie numérique : utilisez notre nouveau questionnaire d'admissibilité pour le déterminer. Plus de 55 000 déclarations ont été remplies et envoyées au moyen de Déclarer simplement cette année. Comptoirs d'impôts gratuits : Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévole d'un comptoir d'impôts gratuits pourrait faire vos impôts!

: Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévole d'un comptoir d'impôts gratuits pourrait faire vos impôts! Papier : Vous pouvez également faire vos impôts au moyen de la trousse d'impôt papier et envoyer votre déclaration par la poste. Cependant, il faudra environ 12 semaines à l'ARC pour envoyer votre ADC et verser tout remboursement auquel vous avez droit. Si vous faites vos impôts en ligne, l'ARC n'aura besoin qu'environ deux semaines!

Conseil : Si vous faites vos impôts en ligne et vous êtes inscrit à un compte de l'ARC, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration; il remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que l'ARC a dans ses dossiers au moment de la demande. Ce service aide à réduire les erreurs, à gagner du temps et à garantir que les renseignements que vous fournissez correspondent à ceux dans les dossiers de l'ARC.

Conseil : Inscrivez-vous au dépôt direct et faites vos impôts en ligne pour recevoir tout remboursement auquel vous avez droit en huit jours ouvrables! Plus de 8,4 millions de remboursements ont déjà été versés par dépôt direct.

Trouvez des réponses aux questions courantes

Si vous avez des questions pendant que vous faites vos impôts, consultez les ressources suivantes pour obtenir de l'aide :

Évitez l'attente : obtenez l'aide de l'ARC plus rapidement : Trouvez des réponses sans appeler l'ARC;

Impôt sur le revenu des particuliers : L'ARC a simplifié cette page et a ajouté des renseignements pour vous aider avant, pendant et après le processus de production de votre déclaration.

Robot conversationnel à intelligence artificielle générative : Le robot conversationnel de l'ARC peut maintenant répondre à un plus large éventail de questions, y compris à des questions complexes concernant les entreprises, par exemple sur l'admissibilité aux crédits d'impôt et l'observation.

Balado Impôlogie : Obtenez les renseignements fiscaux dont vous avez besoin en écoutant le balado de l'ARC.

Que faire si vous devez de l'argent à l'ARC

Assurez-vous de respecter vos obligations fiscales pour éviter des intérêts et du stress! Vous pouvez faire un paiement à l'ARC de plusieurs façons; il existe même des options en ligne. Vous pouvez donc choisir la méthode qui vous convient le mieux. Si vous ne pouvez pas immédiatement payer une dette, l'ARC offre des options flexibles pour la payer au fil du temps.

Les particuliers qui ont une dette fiscale ou de prestations liées à la COVID-19 de 1000 $ ou plus peuvent aussi utiliser le service Gérer le solde dans Mon dossier pour établir une entente de paiement sans avoir à communiquer avec un agent des recouvrements.

Si vous avez de la difficulté à payer vos impôts ou d'autres dettes gouvernementales, l'ARC vous encourage à communiquer avec elle dès que possible. Elle s'engage à travailler avec vous pour trouver une option adaptée à votre situation.

Modifier une déclaration de revenus déjà produite

Vous pouvez demander de modifier une déclaration de revenus si vous devez corriger des montants ou si vous avez oublié d'inclure des renseignements. Vous recevrez un service beaucoup plus rapide en soumettant votre demande de modification en ligne plutôt que par papier. L'ARC n'a besoin qu'environ deux semaines pour traiter une demande de modification en ligne. Les demandes de modification sur papier prennent jusqu'à 12 semaines à traiter en raison d'un volume plus important de demandes qu'à l'habitude. Veuillez noter que dans certains cas, une demande de modification peut prendre jusqu'à 45 semaines pour être traitée.

Une fois que vous recevez votre ADC, vous pouvez demander une modification en ligne au moyen de votre compte de l'ARC ou d'un logiciel d'impôt homologué. Pour en savoir plus, allez à Modifier une déclaration de revenus.

Autres conseils fiscaux utiles

Voici d'autres conseils fiscaux qui pourraient être utiles selon votre situation fiscale :

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SOURCE Agence du revenu du Canada